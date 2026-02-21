La crónica | El Dépor madura tres puntos que saben a permanencia (1-2)

Vera en el encuentro entre Deportivo y Levante RCDEPORTIVO

No fue sencillo, pero el Deportivo sumó tres puntos que saben a permanencia. El Levante obligó al conjunto coruñés a remar desde el tercer minuto de partido y lo hizo con una madurez propia de un equipo que quiere crecer en Liga F. Espe Pizarro y Marisa le dieron la vuelta al tanto inicial de Rai Carrasco y pusieron tierra de por medio con la zona de descenso (1-2).

Es probable que en los planes de Fran Alonso no entrase partir con desventaja en el marcador. Pero así fue. Apenas había aterrizado el Deportivo en la Ciudad Deportiva de Buñol cuando se vio por debajo en el electrónico. La defensa le puso una alfombra roja a Rai Carrasco y la venezolana desfiló con la meta defendida por Inês como destino. Hasta colar el esférico en el fondo de la red. Porque el Levante no está para desperdiciar regalos de esa magnitud.

La necesidad de puntuar fue la encargada de decantar la balanza en los primeros compases. El equipo granota entró al partido con una mentalidad ganadora que borró de un plumazo cualquier superioridad blanquiazul que podía reflejar la tabla clasificatoria.

El gol de Rai Carrasco le permitió al Levante poner el partido justo donde quería. La incomodidad del equipo dirigido por Fran Alonso provocó que todo su juego se encomendase a varios balones en largo que tenían a Marisa como destino. Una Marisa que no era titular desde hacía ocho jornadas y que veía cómo la mayoría de sus ataques terminaban frustrados por la defensa rival.

Aun así tuvo el Deportivo varias ocasiones para hacer el empate. Un disparo de Espe Pizarro que obligó a Tarazona a estirarse y un remate de cabeza demasiado centrado de Olaya que no acabaron dentro como prueba de que aquella efectividad mostrada ante el DUX Logroño o Madrid CFF parecía estar bloqueada.

El talento aparece

Cuando los partidos se atascan y las ideas se nublan, hay jugadoras que tienen la capacidad de despejar el camino. Como Paula Gutiérrez o Espe Pizarro. Y si las dos se juntan, las posibilidades de encontrar el gol crecen de forma exponencial. La mediocentro catalana hizo gala de una de sus mejores virtudes y filtró un último pase medido para la charrúa, a la que su idilio con el gol no le permitió fallar. Eso, y su capacidad de definir. El Dépor, sin ofrecer su mejor versión, se marchó al descanso con un empate merced a la calidad de sus jugadoras. Cuarta asistencia para Paula Gutiérrez y quinto gol para una Espe Pizarro que es aire fresco para el conjunto herculino.

El empate primero y el paso por vestuarios después serenó al Deportivo. La escuadra herculina recuperó la paciencia y, con ella, la construcción del juego desde atrás. Encontraban a la jugadora libre y eso les permitía prosperar.

Sin embargo, fue en una acción a balón parado donde Marisa encontró las puertas abiertas de la meta del Levante. Una mala salida de Tarazona dejó el balón muerto en la línea de gol y la delantera blanquiazul puso al Dépor por delante.

A raíz del tanto blanquiazul, el equipo granota se descompuso. El Dépor recuperó las buenas sensaciones sobre el terreno de juego e impidió a base de posesiones largas y orden en defensa que su rival apenas cruzase la línea divisoria. Después de hacer lo más difícil, remontar, la mejor de las noticias era que ocurrían pocas cosas cerca de la meta defendida por Inês.

Defender resultados así ante equipos necesitados de puntuar también es madurar. Quizás el juego del conjunto herculino no fue el más vistoso de la temporada, pero el Deportivo demostró saber estar. Ni el gol en contra en el tercer minuto del envite, ni la incomodidad de los primeros compases impidieron que las blanquiazules picasen piedra hasta encontrar el oro.

El Levante no iba a bajar los brazos. Su condición de colista no se lo permite si quiere lograr la permanencia en la máxima categoría. En una falta lateral encontró Carol Marín el gol del empate que minutos después sería anulado por el FVS Challenge por fuera de juego previo de Teresa.

El rival apretó, pero el Dépor jugó con el cronómetro para matar el partido y embolsar tres puntos que dejan la permanencia prácticamente sellada. A catorce de los puestos marcados en rojo y con la mira puesta en la parte media de la tabla.