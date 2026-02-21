Fran Alonso, tras la victoria ante el Levante: "En los primeros 30 minutos han sido superiores a nosotras"

Fran Alonso tras el encuentro ante el Levante RCDEPORTIVO

No fue el partido más lúcido del Deportivo, pero al fin y al cabo, sumar tres puntos ante un rival directo siempre tiene más cosas positivas que negativas. Fran Alonso aseguró al término del partido que la clave del partido fue el gol de Espe Pizarro al filo del descanso que sirvió para devolver las tablas al marcador.

La crónica | El Dépor madura tres puntos que saben a permanencia (1-2) Más información

Remontada y tercera victoria consecutiva fuera de casa. “Hoy hemos salido nerviosas. No nos esperábamos el cambio de formación. Ellas han estado bien, nos han estado ganando los duelos. Los primeros 30 minutos han sido superiores a nosotras. Hemos ajustado un poquito en los últimos minutos y creo que ahí hemos crecido. Luego creo que irnos al descanso con ese gol ha sido importante, nos ha dado muchísima moral. En el segundo tiempo hemos estado bien. Hemos ganado muchos más duelos, con las ideas más claras, hemos tenido ocasiones para marcar más goles. Me quedo con la actitud del equipo, la creencia en lo que estamos haciendo, porque remontar a un equipo en casa, en un campo tan pequeño, con la afición que aprieta, no es fácil. Estoy muy contento con la tercera victoria seguida fuera de casa, cuando antes del parón navideño no habíamos conseguido ganar, creo que es para estar muy orgullosos. A seguir creciendo, a seguir remando y a intentar subir a algún puesto si seguimos trabajando así”.

Puntos clave del partido. “Ellas se jugaban la vida. Entonces han apretado muy bien, han sido muy intensas. Cuando hemos tenido las oportunidades porque tomaban riesgos, hemos tenido un par de oportunidades muy claras y no las hemos sabido meter en el primer tiempo. Al final viene su gol en un desajuste que hemos tenido, creíamos que era fuera de juego, pero no ha sido. La clave ha sido meter el gol antes del descanso, irnos con diferentes sensaciones al descanso. Luego creo que hemos ajustado bien, creo que hemos leído bien esos saltos en el segundo tiempo. Ahí les ha costado mucho desajustarnos. Y todas sus ocasiones han venido en desplazamientos en largo o pelota parada. Creo que la victoria es merecida. Es un palo para ellas, desearles lo mejor en los siguientes partidos porque creo que lo han hecho bien”.

Dos semanas de parón. “En este caso creo que a nosotras nos va a venir bien. Ahora hay jugadoras que no tienen ritmo competitivo, hemos arreglado un amistoso. Ahora por ejemplo Henar ya puede empezar a tener minutos aunque sea un amistoso. Lo mismo con Hildah Magaia. Creo que nos viene bien para incorporar a estas jugadoras y tener una plantilla incluso más amplia y luchando por estos puestos”.