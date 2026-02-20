Marisa García, convocada por la selección española sub-20

Marisa García, delantera del Dépor, en el partido ante el Levante en Riazor Germán Barreiros

Las llamadas internacionales continúan. Tras Espe Pizarro e Inês Pereira, citadas por Uruguay y Portugal de forma respectiva, ahora le toca a Marisa García. La delantera del Deportivo está entre las 24 convocadas de la selección española sub-20.

La jugadora cedida por el Real Madrid se reunirá con las demás compañeras el próximo martes 24 en la localidad alicantina Alfaz de Pi. El día viernes 28 jugarán el primero de los tres encuentros amistosos que hay programados durante la concentración.

Inglaterra, México y Países Bajos serán los rivales de España en unos partidos que servirán para que el combinado nacional continúe con su preparación de cara a la gran cita del año: el Mundial sub-20, que tendrá lugar en Polonia del 5 al 27 de septiembre.

La lista de 24, plagada de jugadoras que militan en Liga F, ofrece ya pistas de la que puede ser la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo. En esa relación peleará por estar Marisa, que continúa buscando su sitio en el Deportivo, así como asentarse en la máxima categoría del fútbol nacional.

La delantera de 19 años se estrenó como goleadora con la elástica blanquiazul en la jornada 11 ante el Levante. Su diana sirvió al equipo coruñés para llevarse tres puntos ante el que, casualmente, es su próximo rival (mañana, a las 12.00 horas).