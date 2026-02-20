Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

Marisa García, convocada por la selección española sub-20

La delantera del Deportivo estará en la concentración que servirá de preparación para la Copa Mundial de la categoría

Bea Arrizado
Bea Arrizado
20/02/2026 18:21
Marisa García, delantera del Dépor, en el partido ante el Levante en Riazor
Marisa García, delantera del Dépor, en el partido ante el Levante en Riazor
Germán Barreiros
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las llamadas internacionales continúan. Tras Espe Pizarro e Inês Pereira, citadas por Uruguay y Portugal de forma respectiva, ahora le toca a Marisa García. La delantera del Deportivo está entre las 24 convocadas de la selección española sub-20.

La jugadora cedida por el Real Madrid se reunirá con las demás compañeras el próximo martes 24 en la localidad alicantina Alfaz de Pi. El día viernes 28 jugarán el primero de los tres encuentros amistosos que hay programados durante la concentración.

Inglaterra, México y Países Bajos serán los rivales de España en unos partidos que servirán para que el combinado nacional continúe con su preparación de cara a la gran cita del año: el Mundial sub-20, que tendrá lugar en Polonia del 5 al 27 de septiembre.

La lista de 24, plagada de jugadoras que militan en Liga F, ofrece ya pistas de la que puede ser la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo. En esa relación peleará por estar Marisa, que continúa buscando su sitio en el Deportivo, así como asentarse en la máxima categoría del fútbol nacional.

La delantera de 19 años se estrenó como goleadora con la elástica blanquiazul en la jornada 11 ante el Levante. Su diana sirvió al equipo coruñés para llevarse tres puntos ante el que, casualmente, es su próximo rival (mañana, a las 12.00 horas). 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Marisa García, delantera del Dépor, en el partido ante el Levante en Riazor

Marisa García, convocada por la selección española sub-20
Bea Arrizado
Fran Alonso en rueda de prensa

Fran Alonso confirma que Magaia está lista: "Ya podría entrar en convocatoria y jugar"
Bea Arrizado
Espe Pizarro e Inês Pereira, convocadas con Uruguay y Portugal respectivamente

Premio al nivel de Espe Pizarro e Inês Pereira
Bea Arrizado
Lucía Martínez celebra su gol ante el Real Madrid

Freno al buen momento de Lucía Martínez
Bea Arrizado