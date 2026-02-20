La previa | El farolillo rojo para retomar el rumbo

Ainhoa Marín y Alma Velasco en el encuentro de la primera vuelta entre Deportivo y Levante Germán Barreiros

"Hemos pasado por distintos momentos. En algunas ocasiones miramos hacia un lado; en otras, hacia otro". Quizás Espe Pizarro dio con esas palabras la definición idónea de lo que está siendo la temporada del Deportivo. Aun dando con la tecla que le permite competir ante cualquier equipo de Liga F, el conjunto coruñés vive en una eterna montaña rusa de emociones. De celebrar goleadas y ver cómo su efectividad en el área crecía de forma exponencial a encajar un 0-4 ante el Sevilla a pesar de haber sido superiores en la primera mitad del encuentro.

El primer paso hacia esa estabilidad que había encontrado el equipo en el inicio de año es un Levante que ha despertado. Tarde, pero al fin y al cabo a tiempo de revertir una situación que en los primeros meses de competición no parecía tener solución. Todavía es el farolillo rojo de Liga F, pero la pelea por la salvación ya es una realidad. Atrás ha quedado aquel equipo que encajaba goleada tras goleada y que era incapaz de mostrar un mínimo de oposición. Ahora, para ganar a la escuadra ‘granota’ hace falta sudar la gota gorda. Y sino que se lo digan al Granada o al Atlético de Madrid, a los que su condición de favorito no les evitó el sufrimiento, a pesar de terminar llevándose los tres puntos por la mínima. O al Madrid CFF, que aun estando varios puestos por encima en la clasificación, cayó derrotado en la Ciudad Deportiva de Buñol (2-1), en el que supuso el segundo triunfo del Levante.

Llega el refuerzo

El Deportivo la anunció el 30 de enero, pero la llegada de Hildah Magaia, refuerzo invernal para la delantera ante la baja de Millene, se hizo esperar por temas burocráticos. Sin embargo, Fran Alonso ya podrá contar con ella para el encuentro de mañana. Parece pronto para que se estrene como titular, pues todavía no ha entrenado con el equipo, pero el técnico blanquiazul tiene con Magaia una alternativa en el ataque, una parcela que en los últimos partidos se quedaba algo coja.

Otra de las buenas noticias es el regreso de Henar. La asturiana ya ha participado en las sesiones de entrenamiento sin restricciones, aunque Fran Alonso ha confirmado en la rueda de prensa previa al duelo de hoy que “el partido llega un poco pronto para ella”.

A quien no podrá alinear es a Lucía Martínez, una de sus indiscutibles en la medular. La madrileña vio la quinta amarilla ante el Sevilla y cumplirá ciclo de sanción mañana. Su sustituta será una incógnita hasta el final: Redru se postula como la favorita para partir como titular por ser el recambio más natural; Eva Dios, en una situación más complicada por su falta de continuidad en el equipo o Marina Artero, que puede desempeñarse también como mediocentro, parten como principales opciones.

El Deportivo tiene la oportunidad de asentarse en la ola de buenas sensaciones y de dejar la permanencia prácticamente sellada. La escuadra coruñesa ya sabe lo que es desquitarse ante un conjunto necesitado, tal y como hizo en Las Gaunas, donde ganó al DUX Logroño (0-4) en uno de los mejores partidos a domicilio. En juego hay algo más que un mero triunfo. Porque ganar significaría encadenar tres victorias seguidas lejos de Riazor y demostrar que la derrota ante el Sevilla no ha virado el rumbo del equipo.