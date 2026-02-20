Fran Alonso confirma que Magaia está lista: "Ya podría entrar en convocatoria y jugar"

Fran Alonso en rueda de prensa Javier Alborés

El Deportivo afronta el encuentro de mañana ante el Levante (12.00 horas) con un nuevo refuerzo. Hildah Magaia, que fue anunciada el pasado 30 de enero, ya está lista para debutar, tal y como ha confirmado Fran Alonso en la rueda de prensa previa.

Estado anímico después de la derrota ante el Sevilla. “Estamos fastidiados por la derrota, pero luego, analizando el partido, creo que la diferencia fue la pegada. En el primer tiempo, no tuve esas sensaciones en el partido, pero viéndolo de vuelta, creo que fuimos superiores. Tuvimos tres ocasiones muy claras, la de Vera, una de Rivas, una con Sami en el área. Al final, por la diferencia de pegada, es un resultado muy negativo, pero las sensaciones del equipo siguen siendo buenas. Nos vemos muy bien, estamos entrenando bien y estamos con mucha confianza. Vamos a darlo todo para intentar uno de los objetivos que ya dije que nos poníamos este año, que era ese estado de forma fuera de casa, que no fue buena en la primera vuelta. Si logramos ganar al Levante, sería la tercera victoria consecutiva fuera de casa. Son números que nos encantaría conseguir, así que lo vamos a dar todo. El equipo está muy bien de moral, estamos muy bien de confianza a pesar de la derrota, con muchas ganas de que llegue el partido”.

Permanencia casi conseguida. “Estamos en un buen momento a pesar, como digo, del último partido. Hay que poner las cosas en perspectiva. Al no vernos tan apretadas ahí abajo, estando en los puestos de descenso como estábamos a lo mejor el año pasado a estas alturas o en el mes de enero, somos un equipo muchísimo más valiente, muchísimo más agresivo. Hemos tenido dos goleadas fuera de casa, pero es cierto que también equipos que tienen mucha calidad nos pueden hacer daño en la transición, es obvio. Tomas más riesgos y eso puede traducirse en buenos partidos con muchos goles. Ganar al Levante, por supuesto que nos pondría ya una diferencia muy muy grande con los partidos que quedan y sería simplemente un paso más adelante en nuestro objetivo que es acabar lo más alto posible. Creo que el equipo este año no ha sufrido, no nos hemos visto nunca con el agua al cuello como el año pasado y ese era el objetivo principal. Pero bueno, sí que creo que la forma de la primera vuelta, nosotras creemos que tenemos más calidad que lo que demostramos. En eso estamos, en ir partido a partido, intentar sumar los tres puntos y en los últimos dos meses de competición veremos por qué objetivo ambicioso podemos luchar, pero sin perder de vista que lo más importante es no sufrir y no meternos en esa pelea”.

Jugadores disponibles. “La única que no está disponible es Lucía por acumulación de tarjetas, Lucía Martínez. Henar ya ha estado entrenando dos días, lleva entrenando con el grupo sin restricciones así que es una buena noticia. El partido llega un poco pronto para ella, pero pronto la podremos ver ya en los campos jugando. Magaia ya podría entrar en convocatoria y podría jugar”.

Partidos que no se pueden escapar. “Afrontamos todos los partidos queriendo los tres puntos. Ya lo demostramos en casa contra el Real Madrid. A lo mejor, el año pasado, los planteamientos contra equipos de esa entidad, equipos tan grandes eran bastante más defensivos, más para hacerles daño en la transición. Este año creo que estamos afrontando los partidos de una manera muy valiente, tomando muchos riesgos atrás porque queremos los tres puntos. Incluso se ve al equipo con cambios ofensivos cuando el resultado es de empate porque queremos los tres puntos. A veces nos sale bien y a veces nos sale mal. Pero sí, claro, hay rivales que están en la parte más baja de la tabla que son más directos. Entonces estos partidos se convierten en más importantes porque no solo afecta a los tres puntos, también en un posible empate, esa diferencia de goles con rivales que luchamos por un objetivo similar. Entonces sí, creo que el Levante entra en uno de esos rivales directos y creo que en el partido de ida hicimos muy buen partido. Al final nos costó, ganamos 1-0, pero hicimos muy buen partido y queremos repetir, queremos repetir en un campo difícil, con viento, no sabemos el estado del campo, cómo estará, pero es un campo que no es muy grande, con mucho viento, el viento condiciona a los partidos. Tendremos que estar a un nivel de concentración muy alto y tenemos el objetivo de traernos los tres puntos para A Coruña. Así que es un partido para nosotras que queremos ganar sí o sí”.

Espe Pizarro, reconocimientos por parte de Liga F y Uruguay. “Para mí es un orgullo cada vez que una de nuestras jugadoras está nominada. El año pasado, por ejemplo, acabó la Liga Inês como mejor portera. Para mí es un orgullo, pero siempre. Cuando son jugadoras de ataque, a lo mejor es señal de que el equipo lo está haciendo bien, de que el equipo está teniendo protagonismo en la fase ofensiva, que está marcando goles, está consiguiendo victorias. Creo que es un reconocimiento merecido, es un reconocimiento también al resto de compañeras que le ayudan a tener esos números tan buenos que ha tenido en febrero e incluso finales de enero. Estamos muy contentos, sobre todo de que haya dejado atrás ese periodo de problemas musculares. Es una jugadora que iba a ser muy importante desde el principio, pero en la primera vuelta prácticamente no hemos podido contar con ella. Somos un equipo mucho más fuerte con ella, no solo por su calidad individual. Es una jugadora que contagia al equipo de esa agresividad. Nuestra presión es un poquito más efectiva cuando ella juega. Estoy muy, muy contento por ella, muy contento por sus compañeras. Hay que intentar seguir sumando de tres en tres todo lo que podamos y seguir provocando que se hable de nuestras jugadoras en buenos términos, como en este caso Espe. Así que ojalá lo gane y creo que es un mérito para ella y mérito para el resto del equipo”.