Premio al nivel de Espe Pizarro e Inês Pereira

Espe Pizarro e Inês Pereira, convocadas con Uruguay y Portugal respectivamente Germán Barreiros

Sus números no han pasado desapercibidos. Ni para la Liga F, que la ha nominado a mejor jugadora del mes de febrero, ni tampoco para Ariel Longo, seleccionador de Uruguay. Así es que Espe Pizarro, delantera del Deportivo, está citada por el combinado charrúa para disputar dos partidos amistosos.

Ambos duelos servirán a Uruguay de preparación para las eliminatorias de clasificación para el Mundial 2027 del mes de abril ante Perú, Bolivia y Chile. De esta forma, la artillera blanquiazul disputará el primero de los amistosos el miércoles 4 de marzo a las 17.00 (21.00 hora española), ante Ecuador, en el Estadio Chubb Arena de Quito. El siguiente, ante la misma selección y en el mismo escenario, el sábado 7 de marzo a las 14.15 (18.15 hora española).

Espe Pizarro acumula ya cuatro goles y dos asistencias en el Deportivo en nueve jornadas disputadas. Los problemas musculares que sufrió en la primera vuelta le impidieron demostrar su máximo potencial, ese al que cada vez se acerca más merced a su continuidad.

Una portera internacional

Que su nombre aparezca en la lista ya se ha convertido en habitual. Inês Pereira pone el mérito y Francisco Neto, la recompensa. Esta vez, la portera del Deportivo está entre las citadas para los primeros encuentros de clasificación para el Campeonato del Mundo que tendrá lugar en Brasil en 2027.

Portugal se estrenará así ante Finlandia, en el estadio del Vizela, el próximo 3 de marzo a las 18.45 horas (19.45 hora peninsular). El segundo duelo será en el estadio Cidade de Barcelos frente a Eslovaquia, el 7 de marzo a las 16.00 horas (17.00 hora peninsular).

La selección lusa forma parte de la Liga B de la UEFA Nations League, principal vía de clasificación europea para la fase final del Mundial. Los resultados de dicho torneo determinarán los ascensos y descensos entre ligas (A y B), así como la presencia en la Copa del Mundo.

De esta forma, Inês Pereira volverá a competir por situarse bajo palos con Patrícia Morais, del Braga. Se une también a ellas Sierra Cota-Yarde, del Toronto.

Es probable que Francisco Neto mantenga el modus operandi de las últimas concentraciones, a pesar de la citación de una guardameta más. La rotación entre Pereira y Morais ya es la dinámica habitual, un trueque partido tras partido que denota la igualdad de nivel entre ambas porteras. El objetivo de las dos está claro: mantener la exigencia para ser la titular en el próximo Mundial.