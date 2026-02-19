Freno al buen momento de Lucía Martínez

Lucía Martínez celebra su gol ante el Real Madrid Carlota Blanco

La quinta cartulina amarilla que Lucía Martínez vio la pasada jornada frente al Sevilla, que le obligará a cumplir un partido de sanción el sábado, ante el Levante, frena el excelente momento de la mediocentro madrileña, quien vive una de sus mejores temporadas desde que llegó al Deportivo en febrero de 2024. Por la importancia que ha ganado en el terreno de juego, pero también por ser la campaña de su debut goleador con la entidad coruñesa. Fue en la jornada 18 cuando vivió una explosión de emoción que todavía no había experimentado desde que se enfundó la elástica blanquiazul. Lucía, que recaló en la entidad en el mercado invernal de la temporada 2023-24, certificó su buen momento en forma de gol ante el Real Madrid. El primero con el Dépor. Ese que siempre es un poco más especial.

Más allá del tanto que sirvió para abrir la lata, la actuación de la ‘21’ estuvo marcada por un despliegue físico a la altura de pocas futbolistas. Tal y como viene siendo costumbre en el curso actual. El cuerpo técnico le encomendó una de las tareas más complicadas del partido. Y es que anular a Caroline Weir no es para todo el mundo. Durante los 74 minutos que estuvo Lucía sobre el verde, realizó un marcaje individual que privó a la escocesa de exponer en Riazor su fútbol. Se quedó así el Real Madrid sin el principal engranaje que hace funcionar a todo el mecanismo. Y lo notó más que nunca ante la presión blanquiazul.

Despliegue físico

Lucía Martínez es de esas jugadoras que trabaja en silencio. Su presencia en el campo no destaca demasiado, pero se hace evidente cuando no está. Recorre kilómetros y aporta estabilidad al Dépor, sobre todo cuando el equipo transiciona. Es clave, sobre todo ahora que el conjunto coruñés ha encontrado en la presión agresiva su seña de identidad. Salvaguarda la medular y libera a sus compañeras para encimar a las rivales con libertad.

Tampoco se arruga cuando los equipos construyen entramados defensivos complejos y buscan defender su portería con un bloque bajo. En cuanto tiene la oportunidad de armar la pierna, Lucía no se lo piensa dos veces y dispara desde fuera del área. Una cualidad que obliga a los rivales a dar un paso hacia adelante y dejar espacios atrás que otras compañeras pueden aprovechar.

Otra de sus virtudes es su altura. No es la primera vez que Fran Alonso recurre a ella como defensa central para controlar el espacio aéreo dentro del área propia. Precisamente esa altura fue lo que le permitió rubricar su primera diana merced a un testarazo imposible para Misa.

La temporada de la madrileña arrancó con dudas. No por su rendimiento, sino porque la competencia en la medular era mayor de lo que es en estos momentos. Henar, Paula Gutiérrez, Olaya y la propia Lucía se disputaban entre sí una zona en la que solo había cabida para tres. Con Paula y Olaya como indiscutibles, Henar y Lucía entraron en una especie de rotación en función de las necesidades del equipo. La ‘21’ alternó así suplencias y titularidades. Sin embargo, la lesión de larga duración de Henar —en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial derecha— le abrió a Lucía la puerta del once inicial. De par en par. Entró de lleno en una alineación de la que se caerá el sábado, debido a la quinta amarilla que vio frente al Sevilla, que le impedirá jugar ante el Levante. Acumula 1088 minutos en 18 encuentros, en los que partió como titular en trece. De esas trece titularidades, las ocho últimas han llegado de forma consecutiva.

Es una de las jugadoras que finaliza contrato el próximo 30 de junio. Aunque si su continuidad e importancia en el Deportivo se mantiene, cuesta imaginar que la entidad herculina no vaya a mover ficha para tratar de ampliar su vinculación.