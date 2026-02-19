Espe Pizarro: “No éramos las mejores ganando 1-6, ni tampoco somos las peores ahora que encajamos cuatro”

Espe Pizarro a punto de golpear el esférico en el partido ante el Costa Adeje Tenerife Carlota Blanco

Cuatro goles y dos asistencias en los últimos cuatro partidos y una nominación a mejor jugadora de la Liga F en el mes de febrero. Así ha arrancado el 2026 para una Espe Pizarro que, después de un inicio de temporada trastabillado por los problemas físicos, ya lidera al Deportivo.

Semana de entrenamientos tras la derrota. “No éramos las mejores ganando 1-6, ni tampoco somos las peores ahora que encajamos cuatro, así que por mi parte, muy tranquila. El equipo lo venía haciendo muy bien. No creo que haya sido un golpe tan duro para el equipo. Obviamente, nadie quiere perder y menos por un resultado tan abultado, pero estamos tranquilas y sabemos que si seguimos trabajando, vamos a seguir mejorando”.

Expectativas. “Hemos pasado por distintos momentos. En algún momento miramos para un lado, en otro momento miramos para otro. Creo que lo mejor que podemos hacer es saber qué partidos no se nos pueden escapar, apuntar a esos y ganarlos. Después seguir consiguiendo los máximos puntos contra los demás rivales, nunca sabemos dónde están los puntos, pero hablar de posiciones ahora, yendo como ha ido la temporada, la verdad me parecería un poco tonto”.

Mejor momento personal. “Bueno, en el Dépor yo creo que sí, que por fin por lo menos he podido darle continuidad al fútbol. Estoy jugando muchos minutos, los números han ido acompañando durante febrero. En mi opinión, es que no estoy ni cerca de lo máximo que podría dar, pero bueno, aprovechando el buen momento, el jugar, que en la primera vuelta no lo pude hacer. Yo estoy muy contenta por poder aportar así y ojalá lo pueda hacer hasta el final de temporada”.

Nominación a mejor jugadora del mes de febrero en Liga F. “Es una felicidad enorme porque es la primera vez en los años que llevo en Liga F, pero a mí me pone feliz porque si una jugadora nuestra está nominada a jugadora del mes es porque el equipo lo está haciendo muy bien, entonces podría ser yo, pero podría ser alguna otra compañera también”.

Levante, rival que ha mejorado. “No subestimaría a ningún rival, no importa los puestos de los que venga o lo arriba que esté, las segundas vueltas en Liga F siempre son durísimas y se está viendo que los puntos salen de cualquier rival en cualquier momento. Nosotras sabemos qué partido tenemos que hacer, tenemos que ir todas a una, creo que si hacemos las cosas bien podemos traer los tres puntos para A Coruña”.

Rival que pelea por la permanencia. “Es un equipo que ha cambiado varias veces porque le han pasado muchos entrenadores y, obviamente, la situación en la que está le hace necesitar de puntos más que de juego. Creo que va a ser un equipo aguerrido, sin dudas, intenso, porque sabe que no se le pueden escapar los puntos. Somos un rival bastante directo, entonces lo que digo, sabemos contra qué equipos no podemos fallar, imagino que ellas también lo pensarán. Creo que es una oportunidad para que nosotras nos asentemos de una vez y ganemos los duelos directos”.

Objetivo de cara a final de temporada. “Con la plantilla que tenemos y el momento en el que estamos, tenemos que apuntar a sacar los máximos puntos que podamos, seguir haciendo un buen papel como lo estábamos haciendo, eso es lo que nos va a acompañar para alejarnos del descenso. Hay que vivir el fin de semana y ganar los partidos que tenemos que ganar”.

Nivel moral del equipo. “No éramos las mejores antes, ni tampoco las peores ahora, estamos todas juntas, disfrutamos del fútbol y los resultados acompañan, entonces yo estoy muy tranquila”.