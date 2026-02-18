Mi cuenta

Dépor Femenino

La blanquiazul Espe Pizarro, candidata a mejor jugadora de febrero en la Liga F

La charrúa suma dos goles y una asistencia en este mes

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
18/02/2026 18:21
Espe Pizarro celebra su gol ante el Real Madrid
Espe Pizarro celebra su gol ante el Real Madrid
Carlota Blanco
El buen febrero que está cuajando la delantera charrúa del Dépor femenino Espe Pizarro no está pasando desapercibido. Sus dos goles y una asistencia en lo que llevamos de mes han dado puntos al equipo que entrena Fran Alonso y estos números han hecho que la Liga F la incluya entre sus candidatas a mejor futbolista de febrero de la competición (Player of the month). 

El club ha compartido un link en sus redes sociales para que los aficionados puedan votar a la jugadora blanquiazul. Espe está nominada junto a: Signe Bruun (Real Madrid),Paula Fernández (Real Sociedad),Kika Nazareth (Barcelona),Natalia Ramos (Costa Adeje Tenerife), Andrea Gómez (Granada CF) y Lucía Moral 'WIFI' (Sevilla). Esta última le marcó dos goles a las coruñesas en la victoria hispalense la pasada jornada en Riazor (0-4). 

Celebración de Espe Pizarro tras su gol al Real Madrid

Espe Pizarro despega y permite al Deportivo alzar el vuelo

Más información

Después de arrastrar problemas musculares en 2025, ha empezado con fuerza el 2026. Protagonizó su despegue definitivo en la victoria ante el DUX Logroño (0-4). Firmó una asistencia y un doblete, los que fueron sus primeros goles con la elástica blanquiazul. Iniciado el mes de febrero, frente al Real Madrid anotó el gol que puso las tablas en el marcador (2-2), de un partido que acabarían por perder las coruñesas (2-4). Y abrió el marcador en la goleada ante el Madrid CFF (1-6).

Votaciones hasta el domingo 22 de febrero

Desde la campaña pasada, la Liga F se unió a otras cinco competiciones masculinas que ya ofrecían este galardón de la mano de EA SPORTS: LALIGA EA SPORTS, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. La ganadora del mes de septiembre fue Luany (Atlético de Madrid), Edna Imade (Real Sociedad) ganó el trofeo en el mes de octubre, Claudia Pina (FC Barcelona) el de noviembre, Ewa Pajor el de diciembre y Athenea del Castillo ganó el premio en enero.

Las votaciones se abrieron este miércoles 18 de febrero, una vez se dieron a conocer a las candidatas al galardón, y finalizarán este domingo día 22. El anuncio de la ganadora del trofeo a Player of the month de febrero se desvelará el lunes 2 de marzo a través de los canales oficiales de EA SPORTS y Liga F Moeve, y la ganadora recibirá el galardón en los prolegómenos de un partido ante su afición.

