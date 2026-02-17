El brazalete itinerante del Deportivo

Henar controla el esférico ante Marina en el partido contra el Madrid CFF German Barreiros

El pasado 15 de septiembre, con la temporada ya iniciada, el Deportivo confirmó a los capitanes y capitanas de la temporada 2025-26. Aunque en el caso del primer equipo masculino ya se había adelantado Antonio Hidalgo al hacerlo público en una rueda de prensa. Diego Villares, como primer portador del brazalete, seguido de Sergio Escudero, Jose Ángel, Ximo Navarro y Yeremay Hernández, por ese orden.

En el mismo comunicado, la entidad herculina oficializaba las capitanas del primer equipo femenino. Cris Martínez, un año más, como máxima referencia. La jugadora de Astorga llegó al club en 2016 y, aunque en este curso no ha podido estar sobre el verde debido a su embarazo y reciente maternidad, su figura es un apoyo constante para toda la escuadra blanquiazul. El club no especificó el orden, pero sí dio los nombres de las jugadoras que portarían el brazalete: Raquel García, Paula Gutiérrez, Henar Muiña y Vera Martínez, que se estrenó en esta parcela después de convertirse en la campaña pasada en la única futbolista de Liga F que jugó todos los minutos posibles en su primer curso con la elástica blanquiazul.

La propia Vera, en una entrevista que ofreció a DXT Campeón, confesó que, de primeras, fue una sorpresa: “Hay mucha gente que lleva aquí muchos años, pero a la vez lo cojo con cariño, con ganas y agradecida, porque eso quiere decir que tanto el club como yo estamos haciendo algo bien. Ha habido una conexión positiva. Que me escogieran para serlo para mí es un orgullo”.

Hasta ahí todo transcurre con normalidad. Un club que anuncia a sus capitanes y capitanas, sin más. Incluso en el trayecto que mantiene el equipo masculino en LaLiga Hypermotion, no se pudo apreciar ningún cambio significativo. Sin embargo, en los partidos del femenino en Liga F, ha habido un detalle, o más bien varios, que han suscitado curiosidad al deportivismo. El brazalete, ese que había portado Cris siempre que estaba sobre el verde, ahora no tiene dueña. Se ha convertido en un elemento itinerante que va de brazo en brazo.

Capitanías del Dépor femenino esta temporada

El Dépor estrenó la temporada en Liga F con Henar como capitana, que llegó al club en el verano de 2022. Lo hizo ante el Badalona Women y fue la primera de tres veces que ejerció como tal en competición liguera. Repitió en las jornadas 5 y 11, contra Madrid CFF y Levante respectivamente. Suma una capitanía más en el presente curso, en Copa de la Reina, frente al Guiniguada Apolinario. De no ser por la lesión que sufrió a principio de diciembre, que la mantuvo en fuera de juego durante dos meses y medio, sus cifras como portadora del brazalete ascenderían. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de rotaciones que está habiendo a lo largo de la temporada.

Con los mismos números de Henar está también Vera Martínez. Su debut como líder del Deportivo tuvo que esperar hasta la jornada 13, ante el Granada, una condición que emuló contra el Costa Adeje Tenerife (15), DUX Logroño (17) y Sevilla (20). La cántabra confesó que su estilo es el de capitanear desde el silencio y el apoyo permanente: “Yo quiero ayudar de la mejor manera. Ya no con el brazalete, porque creo que es lo de menos, sino en el vestuario, siendo esa líder que se necesita muchas veces con las compañeras, estar como apoyo para que cuando una se vaya a caer, darle un empujón por detrás. Creo que el liderazgo es eso”.

Las más líderes

Raquel y Paula. Paula y Raquel. Ambas llegaron en el verano de 2021 y son, dentro de la parcela de la capitanía, las que más temporadas acumulan en el Deportivo. También las que más han lucido el brazalete en lo que va de curso. La central madrileña lo ha hecho un total de seis veces; la mediocentro catalana, siete en Liga F y una en Copa de la Reina, frente a la Real Sociedad.

No es casualidad que sean las dos jugadoras que más veces han representado al Dépor sobre el verde. La lesión de Henar en diciembre y el problema muscular de Vera al inicio de campaña, han propiciado que, durante sus ausencias, Raquel y Paula se repartiesen las capitanías.

Rotación habitual

No es habitual en los equipos de fútbol profesional que el brazalete vaya danzando de brazo en brazo. Sí lo es el conjunto coruñés. Al menos en el presente ejercicio. La razón, según desveló la propia Vera a este periódico no va más allá de una mera rotación: “No sigue ningún criterio, se supone que en cada partido va a ir rotando y de esa manera todas podemos serlo en diferentes momentos”.

De esta forma, queda claro que el brazalete del Deportivo no tiene una dueña fija. No mientras Cris Martínez no regrese. Mientras, el equipo blanquiazul dispone de otras cuatro futbolistas que defienden los colores y llevan por bandera el deportivismo.