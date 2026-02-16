Lucía Rivas conduce el balón durante el pasado partido ante el Sevilla Germán Barreiros

Hasta que se pita el final hay partido y, en el caso del Dépor femenino, esta máxima debería de tenerse presente si nos fijamos en los números de las blanquiazules, a las que parece que se les apaga la luz en defensa en el último tercio de cada una de sendas partes de las contiendas.

Y es que las pupilas de Fran Alonso han encajado 14 de sus 39 goles en contra en los últimos quince minutos antes del descanso y en el cuarto hora final de los encuentros. Contra el Sevilla, en la pasada jornada (0-4), el último tanto fue en el 89. Y aunque el equipo ya iba perdiendo, dolió por cómo se produjo. Un disparo flojo de Andrea Álvarez y un fallo de Yohana, testigo de cómo el balón se colaba en su arco.

Ningún contexto es bueno para sufrir un tanto del rival, pero se suele decir que hay momentos "calientes" en los choques que pueden marcar el sino de los mismos. Esas mismas dianas psicológicas con las que se denominan, por ejemplo, a los goles sufridos antes del descanso. Hasta nueve le han marcado al Dépor en esas circunstancias.

No hay una razón clara que explique el motivo de estas desconexiones que en ocasiones han costado puntos al equipo y otras veces han redondeado goleadas de los contrarias. La primera vez que le ocurrió al Dépor esto fue en la segunda jornada liguera, cuando el Espanyol, por medio de Ona Baradad, abría el marcador para las pericas en el 41. En ese caso las herculinas reaccionaron y en el 61 Bárbara rescató un punto (1-1).

En la jornada 4, el Real Madrid ya había marcado cuatro a las coruñesas antes de que se cumpliese la hora de juego y, en el 92, la exblanquiazul Athenea del Castillo cerró la goleada (4-0). La primera vez que los despites costaban puntos era contra el Madrid CFF. Las coruñesas habían logrado contrarrestar el gol de Mónica gracias a una diana de Paula Monteagudo, pero Núria Mendoza ponía la puntilla en el 89 y volaban dos puntos de Riazor (1-2).

La derrota a domicilio ante el Alhama (3-1) también se cimentó en parte en ese último tramo del primer acto, cuando Astrid marcó en el 40, después de que Marta abriese el marcador en el 13.

El 'palo' ante el DUX

Si hay un partido en el que la máxima de que hasta el pitido final no hay nada dicho, este fue el choque ante el DUX Logroño (2-2) del pasado 11 de octubre, en la séptima jornada liguera. El Dépor había hecho los deberes en la primera parte gracias a las dianas rubricadas por Ainhoa Marín y Millene Cabral (2-0). Esa ventaja, no definitiva, pero sí importante, la dinamitó el Dépor en esos últimos quince minutos del partido.

Isina en el 48 y Mawete en el 70, el tanto que más dolió, se llevaban como botín un punto de Riazor. Algo parecido sucedió contra el Real Madrid en Riazor (2-4). En el minuto 25 la contienda estaba igualada, con dos tantos para cada equipo. Y en ese fatídico último cuarto de hora, un doblete de Weir (en los minutos 73 y 89) daba los tres puntos a las merengues.

Curiosamente, en la goleada más grande sufrida este curso, ante el Barcelona (8-0), siete de los tantos se marcaron entre el pitido inicial y el minuto 41. En la derrota contra las hispalenses en el Jesús Navas, el tanto de Fatou en el 73 solo supuso confirmar la victoria del Sevilla (3-1). Guion similar ante la Real Sociedad, con Cahynova cerrando el marcador en el 87 (3-0). Ejemplos suficientes para que el Dépor eleve la concentración en esos tramos de los partidos.