La previa | El Sevilla mide el estado de gracia del Dépor

Espe Pizarro celebra junto a sus compañeras su gol ante el Real Madrid Carlota Blanco

Riazor, un Deportivo que enamora y un Sevilla con Iris Arnaiz y Esther Sullastres en sus filas. Pocos escenarios mejores para un San Valentín que tendrá como mayor aliciente un duelo que medirá dos estados de forma brillantes (16.00 horas).

El conjunto coruñés llega con la moral por las nubes. No es para menos después de haber cosechado la mayor goleada de su historia en Liga F. El Dépor le endosó un 1-6 al Madrid CFF para certificar su buen inicio de año y, sobre todo, su idilio con el gol. Ese factor que hasta hace poco había sido un lastre y que ahora se ha convertido en su mayor aliado. De hecho, en 2026, es el segundo equipo más goleador, junto a la Real Sociedad, con trece dianas en cinco partidos. Solo el líder Barcelona le supera, con 26 tantos en los mismos encuentros.

Buena parte de culpa de los números del Deportivo la tienen las últimas tres jornadas, en las que ha marcado doce dianas, una cifra que ni siquiera el Barça, con nueve goles, ha podido alcanzar. El equipo herculino ha dado con la tecla que le permite cumplir ese objetivo que cuerpo técnico y jugadoras se marcaron a principio de curso: ser protagonistas con balón en campo contrario y crear un mayor volumen de ocasiones.

Fran Alonso: "Cuando empezó la competición, la presión nos pudo un poco, pero ahora ya nos hemos soltado" Más información

No solo eso, la escuadra blanquiazul es por fin capaz de ser determinante en ambas áreas. En lo que va de año, solo el Real Madrid pudo marcarle más de un gol (2-4), pero el Dépor también fue de los pocos equipos de Liga F que le hicieron a las merengues más de un tanto. Una hazaña que solo habían firmado DUX Logroño (2-2), Atlético de Madrid en su feudo (2-1) y Barcelona en el Johan Cruyff (4-0). Con la única diferencia que a dichos equipos, marcar más de un gol, sí les sirvió para puntuar.

Duro de pelar

El Sevilla ha iniciado el año con menos puntos que el Deportivo. No obstante, su andadura en 2026 ha implicado sortear algunas de las piedras más rocosas de la competición como Real Madrid, Real Sociedad o Barcelona. En ninguno de esos duelos logró puntuar a pesar de ofrecer buenas actuaciones. Y no falló cuando la condición de favorito recaló sobre su escudo al ganar al Levante (4-2).

El equipo dirigido por David Losada, al igual que el comandado por Fran Alonso, aterriza en Riazor después de reponerse con una goleada. En su caso, al Athletic Club. Wifi por partida doble, Kanteh y Morcillo pusieron su sello al 4-0 cosechado frente al conjunto bilbaíno. Un resultado que le permite al Sevilla seguir en sexta posición y mantener la diferencia de un punto respecto al Atlético de Madrid.

Números similares

Si la escuadra de Nervión se caracterizaba por la efectividad a la hora de materializar sus ocasiones, ahora el Deportivo también puede decir lo mismo. En la primera vuelta, las blanquiazules pagaron la determinación sevillista y terminaron cayendo en el Estadio Jesús Navas (3-1). Pero por aquel entonces, el conjunto herculino solo había marcado ocho goles, por los 24 que atesora ahora en su casillero. Una prueba del paso adelante de la escuadra dirigida por Fran Alonso en cuanto a agresividad dentro del área.

Esa valentía fue algo que el propio técnico valoró en la rueda de prensa previa: “Es evidente que ahora tenemos mucha más pegada, somos más eficientes en nuestra área y eso nos ha ayudado mucho. También vernos en esta posición –clasificatoria– nos da tranquilidad para ser más atrevidas, para ser más valientes y tomar más riesgos apretando más alto”.

No obstante, el técnico blanquiazul entiende que el reto de esta tarde es complicado, a pesar de que el Sevilla haya perdido en el mercado de invierno a Inma Gabarro –regresó al Everton tras una cesión–, autora de un doblete en el partido de la primera vuelta y baluarte ofensivo del equipo andaluz: “Están muy bien de forma, está siendo una temporada espectacular para ellas y es un equipo muy peligroso. Tenemos que intentar tener el control”.