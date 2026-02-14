La crónica | El Dépor cae rendido ante la efectividad del Sevilla (0-4)

Espe Pizarro presiona a Marques en el encuentro entre Deportivo y Sevilla Germán Barreiros

La diferencia entre acertar y no hacerlo marca diferencias. Fue esa la principal disparidad entre el Deportivo y el Sevilla. Y también el motivo de que los tres puntos viajen hacia tierras andaluzas a pesar de la igualdad reflejada sobre el terreno de juego. Tres ocasiones claras y cuatro goles del conjunto hispalense para bajar al equipo coruñés de la nube (0-4).

Parecía que Fran Alonso había encontrado en las últimas jornadas un once ideal en el que apenas había cambios. Sin embargo, la sorpresa llegó antes de que empezase el duelo. Por segunda vez en la presente temporada en Liga F, la encargada de defender la meta blanquiazul fue Yohana, en lugar de Inês.

Esa comodidad que había encontrado el Deportivo en los anteriores duelos, incluso contra el Real Madrid, pareció esfumarse en los primeros compases. Tampoco encontraba acomodo el Sevilla y esa era la mejor noticia. También la esperada. Dos equipos con las ideas claras y con la moral por las nubes que no iban a ceder.

Es en partidos engorrosos en los que un equipo demuestra su madurez. Cuando no viene todo rodado, toca ponerse el mono de trabajo para encontrar el rumbo; dar con esa paciencia que permita construir y hacer un ejercicio de confianza que haga creer en la idea. Así fue como poco a poco el Dépor fue asentándose en el encuentro.

El Sevilla dejó claro que adaptarse era algo que entraba en sus planes y que su sexto puesto no era fruto de la casualidad. Metió una marcha más y devolvió la igualdad al juego. Solo el empeño de un Dépor al que ya no le tiembla el pulso ante rivales de mayor entidad impidió que la balanza del dominio se decantase hacia el lado visitante.

Tuvo la más clara el conjunto blanquiazul al filo del descanso. Una vez más, la presión de Espe Pizarro surtió efecto y obligó a Iris Arnaiz a rifar un pase atrás con destino Lucía Rivas. La canterana disparó centrado y Sullastres atrapó sin complicaciones. Pero la ocasión le valió al Dépor para creérselo, aunque sin tiempo para hacer efectiva esa confianza. Al menos no sin antes pasar por vestuarios.

Goleada inesperada

Si el Dépor había tenido en los primeros compases del envite unos minutos para asentarse, el Sevilla se los negó en el inicio de la segunda parte. Tiene el equipo andaluz algo que le permite codearse con los puestos nobles de Liga F, una ventaja de la que ya tiró en el encuentro de la primera vuelta ante el Deportivo: la efectividad. Es uno de esos equipos que necesita media ocasión para crear un gol. El conjunto coruñés le concedió una falta cercana al área y su rival la aprovechó para adelantarse con una diana de Wifi. La tercera en dos partidos de la delantera sevillista.

El ansia de puntuar perjudicó a la escuadra dirigida por Fran Alonso. Comenzó a querer hacer demasiadas cosas en poco tiempo, con el Sevilla como principal beneficiado de ese juego lleno de precipitaciones. En ese ímpetu encontró el Dépor a su peor enemigo; el conjunto hispalense, el segundo del partido cuando las blanquiazules buscaban salir de la presión. Wifi, de nuevo, encontró la conexión en Riazor.

Sin tiempo para reponerse, Kanteh puso el tercero. Parecía que la escuadra herculina revivía la película del encuentro de la primera vuelta. Sin apenas tiempo para ser consciente de lo que ocurría, el electrónico ya reflejaba un 0-3 a favor de su rival.

Para rematar, Andrea Álvarez probó un disparo flojo y raso desde el centro del campo. Yohana falló y el balón se coló dentro de la portería. El cuarto y último de un partido en el que el Sevilla goleó sin apenas esfuerzo.