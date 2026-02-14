Fran Alonso: "La clave del partido ha sido esa falta que para mí es muy dudosa"

Fran Alonso aplaude en la banda de Riazor Carlota Blanco

Tras la derrota ante el Sevilla (0-4), Fran Alonso analizó el envite desde la sala de prensa de Riazor. El técnico blanquiazul cree que el resultado es demasiado abultado para lo reflejado en el césped, aunque explica que el partido del equipo no ha sido del todo bueno.

Valoración del partido. “La clave ha sido la diferencia en pegada. Hemos tenido ocasiones claras y no las hemos metido. Sullastres ha tenido un buen partido. Sabíamos que a un equipo tan letal, con tanta calidad como es el Sevilla, hay que minimizar los errores al máximo y no lo hemos hecho. Creo que el partido no es de 0-4 ni mucho menos, pero cuando te meten cuatro es difícil de justificar. Lo hemos intentado hasta el final, hemos tenido ocasiones, no las hemos metido y el rival las que ha tenido las ha metido todas”.

Partido similar a la primera vuelta. “Es cierto que algunos errores de hoy los hemos cometido en Sevilla. Se ha asemejado en lo letal que ha sido el rival. Hemos cometido errores, pases horizontales que sabíamos que no debíamos dar ante un equipo que transita tan bien, la lectura de distancias… Pero en realidad hemos generado buenas ocasiones. El 0-4 es duro. Es un equipo muy letal que no necesita tener la posesión para generar. Teníamos que estar al 100% y no cometer errores y los hemos cometido”.

Cambio en la portería. “Inês está bien. Sí que es cierto que en el anterior partido, en el gol del Madrid CFF, tuvo un pequeño gesto y esta semana no entrenó el primer día, pero después entrenó con normalidad. Yohana es una portera en la que tenemos mucha confianza, entrena muy bien y se lo pone difícil a Inês. Nos da mucho dentro y fuera del campo. Es una de las líderes de este vestuario. La decisión vino porque lleva semanas haciéndolo muy bien y se lo merecía, se lo ganó ella. Si volviese a hacer la alineación, la volvería a poner a ella porque se lo ha ganado. Obviamente ha habido un fallo, pero creo que no ha tenido culpa en los demás goles. Nos ha dado seguridad en la salida de balón. Sé que para ella es un día duro, pero estoy orgulloso de ella. Si ha jugado es porque se lo ha ganado, quiero que siga apretando, que siga con confianza porque nos da mucho”.

Segundo y tercero, goles morales. “El primer gol es el que más daño nos hace porque no estaban generando prácticamente nada. Una vez que hemos concedido, encima en casa, hemos tomado más riesgos y nos hemos quedado más expuestas. El primer gol es el que marca el partido porque ya vamos a remolque”.

Directrices en el descanso. “No estábamos saliendo de forma clara de su presión. Nos dejaban el primer pase, pero una vez que progresábamos, ellas eran muy agresivas. Ellas transitan muy bien y no queríamos que hubiese pérdidas. Wifi se queda muy bien el balón de espaldas y queríamos evitar esas transiciones. Hemos tocado un poco la manera en la que queríamos construir, creo que nos ha salido en algunas ocasiones. La clave del partido ha sido esa falta que para mí es muy dudosa. Tras ese gol hemos perdido orden y, en el desorden, la letalidad del rival nos ha hecho mucho daño”.