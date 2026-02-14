El Una X Una de la derrota ante el Sevilla: Ainhoa y Espe lo intentaron hasta el final

Once inicial del Deportivo ante el Sevilla Germán Barreiros

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras caer en Riazor ante el Sevilla (0-4).

La crónica | El Dépor cae rendido ante la efectividad del Sevilla (0-4) Más información

YOHANA GÓMEZ (3)

No pudo hacer demasiado en los tres primeros goles, pero erró de forma muy evidente en el cuarto.

VERA MARTÍNEZ (6)

Volvió a mostrarse cómoda en el lateral. Cada vez se anima más a incorporarse al ataque y pisó área con peligro.

RAQUEL GARCÍA (4)

El Sevilla encontró el hueco con demasiada facilidad para hacer el segundo y el tercero del partido.

MERLE BARTH (4)

No hizo mala primera parte, pero en la segunda se confió demasiado con y sin balón. Las jugadoras del Sevilla se lo hicieron pagar muy caro.

SAMARA ORTIZ (5)

Segura y contundente en defensa y correcta con el esférico en sus botas.

PAULA GUTIÉRREZ (6)

Una vez más, dirigió el juego del equipo coruñés. Perdió el esférico que dio pie al segundo gol, aunque el Deportivo pidió falta.

LUCÍA MARTÍNEZ (6)

Se esmeró para mantener la portería a cero. Se fue al suelo de forma inteligente para cortar algunas transiciones peligrosas del Sevilla.

OLAYA RODRÍGUEZ (5)

A punto estuvo de lograr su primer gol de la temporada con un buen disparo desde fuera del área. Era el 1-1.

AINHOA MARÍN (7)

La que más lo intentó en ataque. Se convirtió en un dolor de cabeza para la defensa rival.

ESPE PIZARRO (6)

Clave de nuevo en la presión del equipo para complicar la salida del rival e insistente en ataque.

LUCÍA RIVAS (5)

Tercera titularidad consecutiva para la canterana. Tuvo el primero del partido, pero su tiro salió demasiado centrado.

Los cambios

MARISA GARCÍA (4)

Tuvo la oportunidad de recortar distancias, pero erró.

BÁRBARA LATORRE (5)

Lo intentó en el tramo final.

PAULA MONTEAGUDO (s.c.)

Sin tiempo para entrar en contacto con el esférico.

ELENA VÁZQUEZ (s.c.)

Sin oportunidad de aportar.