Vera Martínez: "El Dépor decidió traerme y yo estoy respondiendo como jugadora"
Una de las capitanas del conjunto blanquiazul repasa la presente temporada y analiza cómo se siente con su nuevo rol como lateral
Vera Martínez (Astillero, Cantabria, 1999) cayó de pie en el Deportivo. En su primera temporada con la elástica blanquiazul jugó todos los minutos posibles de Liga F y se convirtió en una pieza fundamental del equipo. Un rol que mantiene en su segundo curso como jugadora del equipo blanquiazul, además de ser ya una de las portadoras del brazalete. El pasado domingo celebró su primer gol en la máxima categoría del fútbol español, una diana que quedará para siempre en su retina.
Qué manera de estrenarse como goleadora en el Deportivo.
Tengo como una laguna ahí. Como si no recordase cómo fue. Fue como todo sin pensar. Me salió como el instinto, no lo sé, la verdad. Fue una sensación muy bonita después. Una sensación de, wow, entró. Qué bonito cuando pasa eso, cuando consigues gracias a todo el equipo llegar ahí y tener la suerte de marcar ese gol. Es una sensación muy bonita.
¿Era la intención ponerla ahí?
Sí, sí, era la intención porque cuando llego a esa situación, no me he visto muchas veces en ella, pero sí que ya estando en el área, levanto la cabeza, veo que no hay ninguna compañera. Recuerdo que había dos compañeras que estaban llegando, pero veo a Paola muy adelantada y digo, pues al segundo. Tiene que ir ahí. Lo intenté y salió.
¿Lo vio en vídeo después?
Lo vi según terminó porque realmente en el momento no recordaba cómo había sido del todo. Entonces fue como que necesitaba volver a verlo. Quizás no era consciente de cómo había entrado.
El césped estaba en muy mal estado.
Por las condiciones climatológicas que se estaban dando, en Madrid había de hecho muchos partidos que se suspendieron, el campo no estaba en las mejores condiciones, eso era obvio, pero en el calentamiento ya dijimos "chicas, esto es lo que hay". No puedes hacer otra cosa, porque si te quejas y lo usas como excusa, ya empiezas perdiendo. Era lo que había, teníamos que ir la guerra con ese terreno de juego y para adelante. El equipo respondió bien y daba igual el barro, el viento… Fuimos para adelante y salió bien.
MVP, gol y victoria. ¿Fue uno de los partidos más redondos desde que está aquí a nivel personal?
Quizás sí, por lo menos en el que sientes que todo ese trabajo que haces como defensa tiene recompensa, el poder llegar al ataque y meter ese gol. Te sientes satisfecha con todo eso y ves cómo la gente también lo está valorando. Es una sensación muy bonita.
Lo hizo como lateral, una posición en la que parece haberse asentado.
La verdad es que me encanta, es una posición que me gusta mucho. Me adapté muy bien. Había jugado alguna vez ahí, pero mi posición inicial había sido central. Sí que siento que de lateral me encuentro muy cómoda, me siento muy bien y creo que es una posición en la que ayudo mucho más al equipo, creo que puedo desplegarme más físicamente, tengo más calma con el balón. Me siento mucho más completa en esta posición.
¿Cómo le comunica Fran que es la elegida para jugar como lateral?
Fue en un entreno, decidieron probarme ahí y me preguntaron cómo me veía. Yo les dije que bien, que es una posición que a mí me gusta mucho. Lo intentamos y poco a poco me he ido adaptando a las ideas, al juego, porque al final son muchas diferencias en cuanto a la posición central. Creo que ellos están contentos y yo estoy feliz ahí también.
Tiene muchas virtudes, es rápida y difícil de superar en el uno contra uno. Estoy contento con su evolución"
¿Qué le exige Fran?
Como lateral no dejas de ser una defensa, lo primero es defender y que por ahí no pase nadie. Luego que sume todo lo que pueda en ataque y ayude para llegar al área, cuanto más gente lleguemos, más opciones hay de gol. Me pide ambas cosas, aprovechando el despliegue físico, poder defender y llegar al ataque.
No tuvo parejas de baile sencillas: Athenea, Laura Pérez…
Me encanta, a mí me gusta ver cuando la jugadora que tengo enfrente es una gran jugadora, todas en Liga F lo son, pero sabes que cuando te enfrentas a equipos grandes son más complicadas. Sé que no son figuras fáciles de cubrir, pero a mí eso me hace crecer un poco más, tengo que sacar mi mejor versión para poder parar lo que tengo enfrente. Me gustan los retos, cuanto más complicados, mejor.
¿La Vera lateral ha llegado para quedarse?
Ahora mismo estoy bien ahí y si el cuerpo técnico lo considera, me imagino que será la posición en la que me mantenga. Yo estoy contenta ahí.
¿Cómo se va una a casa después de perder contra el Real Madrid a pesar de hacer un gran partido?
Es agridulce por la forma en la que terminamos perdiendo el partido. Al final son dos penaltis, que son penaltis y eso no se puede discutir, pero sí que es cierto que te vas con esa sensación porque realmente, a nivel de juego estábamos haciendo una buena actuación. Ellas tampoco nos estaban generando un grandísimo peligro, entonces te vas con esa sensación agridulce de haber podido rascar algo al Real Madrid y al final termina así, pero si lo englobamos todo, la sensación es positiva por la gran actuación que hicimos. Nos quedamos con eso.
¿Las dos goleadas lejos de casa os sirvieron para quitaros el complejo a domicilio?
Realmente nosotras no teníamos esa sensación. Sí que es cierto que mirábamos los números y veíamos que fuera de casa no habíamos conseguido ganar. Salimos dos veces fuera, metemos cuatro y seis goles y sirve para decir que estamos aquí, que podemos ganar fuera de casa, que lejos de Riazor también somos buenas. Puntuar de esa manera siempre es positivo y nos hace crecer, nos sentimos más tranquilas, más cómodas, pero sabemos que no nos podemos conformar, fuera y en casa los tres puntos valen lo mismo.
¿Era un bloqueo más mental que futbolístico?
No sé decirte cuál era la razón, porque es algo que tampoco lo hemos hablado. Sabíamos que no habíamos conseguido puntuar, pero no había una razón concreta. Los resultados se dan cuando las cosas se hacen bien y creo que poco a poco el equipo ha ido encauzando el camino.
Ahora el equipo opta por la presión. ¿Se sienten más cómodas?
Sí, a raíz de haber cambiado a esa presión un poquito más alta, ir a pares en muchas ocasiones, o en la mayoría, nos hace saber que este es mi par y que no me puede ganar el duelo, entonces cuando cada una tiene esa responsabilidad. Vamos más convencidas de que nos vamos a llevar el balón y creo que el equipo se ve que está jugando mejor, nos sentimos más cómodas y a la vista está.
La presión nos hace saber que este es mi par y no me puede ganar el duelo"
Mañana vuelven a Riazor, contra el Sevilla, ¿hay mejor plan para San Valentín?
No, no (risas). Lo afrontamos igual que lo que venimos haciendo, la idea del equipo es la misma, tenemos que trabajar igual, es cierto que al final haces ajustes dependiendo del rival que te toque, pero el equipo tiene que seguir trabajando de la misma manera porque las cosas están saliendo. Tenemos que fortalecer lo nuestro, que es lo que importa, si nosotros hacemos una buena actuación, el resultado será positivo.
¿Cómo fue venir de una temporada de jugarlo todo y tener que afrontar un nuevo inicio de curso con una lesión muscular?
Fue complicado porque yo nunca me había lesionado. Es complicado porque a nivel mental y futbolístico, quieres igualar los números del año pasado, siendo unos números que son muy difíciles de conseguir y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es difícil, sobre todo cuando es por una lesión, pero realmente cuando pasa lo que tienes que hacer es acatar la situación que te toca y buscar el lado positivo. Fue un momento para parar, estar conmigo misma, fortalecer todo lo que necesito, coger más confianza y volver más fuerte. Creo que así lo hice. Poco a poco fui volviendo y a día de hoy por suerte estoy bien, estoy recuperada.
Yo nunca me había lesionado. Fue un momento para parar y estar conmigo misma"
La competencia además creció con la llegada de Barth, pero no ha perdido el sitio en el once merced a su polivalencia.
Es muy importante tener esa capacidad, tanto para el equipo y cuerpo técnico como para la propia jugadora. Lo que queremos es jugar y el cuerpo técnico necesita muchas veces solventar problemas o bajas como nos estaba pasando. Es muy importante tener esa capacidad, esa mente abierta entre comillas, de decir "esto es lo que me toca y aquí voy a ser la mejor ahora". Entonces creo que es muy importante esa capacidad de adaptación, creo que muchas jugadoras la tenemos en el equipo. Te diría que todas serían capaces de hacer el trabajo en otra posición. Es una parcela importante y muy positiva.
¿Cómo afecta al vestuario una lesión de gravedad como la de Millene?
Siempre es difícil porque las lesiones nunca son bienvenidas, pero ahora es la situación que toca, apoyarla para que la recuperación sea lo mejor y más rápida posible, pero sobre todo que sea buena. A partir de ahí sabemos que ahora tenemos compañeras como Espe o Marisa que lo hacen muy bien ahí y que pueden hacer ese trabajo que venía haciendo Milena. El equipo puede adaptarse y honrar a Millene de esa manera, diciendo "ahora no estás tú, me toca a mí hacer ese trabajo".
La baja de Millene dio pie a la irrupción de Lucía Rivas, a la que tiene que defender en los entrenamientos.
Lucía Rivas tiene muy buenas cualidades, es una jugadora sobre todo muy rápida, muy veloz y es capaz de desbordarte muy rápido con dos o tres toques de balón. Es una jugadora complicada de defender por eso, por su velocidad, porque a pesar de que sepas lo que va a hacer, muchas veces no consigues cogerla debido a esa velocidad. Para nosotras ha sido una suerte que haya vuelto de la lesión tan bien, que se haya adaptado tan bien y que ahora esté teniendo los minutos que está teniendo y los que la vendrán seguro. Para nosotras es muy bueno tenerla en el equipo, es una jugadora de un estilo muy diferente a lo que tenemos.
La permanencia está prácticamente lograda. ¿Se trabaja mejor sin esa presión de verse con el descenso respirando en la nuca?
Se trabaja de la misma manera, pero respiras un poco más tranquila, es decir, el trabajo tiene que ser el mismo para una cosa o para otra. No nos podemos conformar porque esta Liga cambia mucho, cualquiera gana a cualquiera, hoy nos vemos aquí, mañana no sabemos, entonces siempre seguir el mismo trabajo, crecer un poquito más cada día y eso nos va a acercar a llegar lo más arriba que podamos, nos va a hacer disfrutar incluso más de lo que hacemos.
El año pasado renovó en marzo porque finalizaba su contrato en junio. Estamos en febrero y en junio acaba su vinculación con el Deportivo.
De momento estoy contenta aquí, mi presente es este, el futuro no lo sé, de momento yo estoy feliz aquí, estoy feliz en el club, es un club al que les debo mucho, porque ellos decidieron traerme y yo estoy respondiendo como jugadora, creo que ambas partes estamos contentas. No sé lo que va a pasar, mi presente es este y lo que quiero es este año poder conseguir estar en lo más alto con el Dépor.