Fran Alonso: "Cuando empezó la competición, la presión nos pudo un poco, pero ahora ya nos hemos soltado"

Fran Alonso, en rueda de prensa Javier Alborés

Fran Alonso reconoció estar en su mejor momento desde que llegó al Deportivo. La valentía que muestra el equipo, acompañada de los resultados, ayuda a que el proyecto avance hacia la estabilidad y el crecimiento en Liga F. El siguiente paso en la presente temporada es mañana, ante el Sevilla (16.00 horas). El técnico blanquiazul analizó que una de las claves para vencer será mantener la efectividad de los últimos partidos.

Estado de la enfermería. “Quitando lo que ya sabemos de Milene, Henar ha vuelto y ha hecho algo con el equipo, que es muy buena noticia. No hay ninguna baja más que reportar, todas las jugadoras que estaban disponibles siguen disponibles”.

Buena dinámica en el inicio de año. “Creo que ya acabamos el año bien, lo llevábamos diciendo, es verdad que los resultados no acababan de llegar, pero las sensaciones del equipo, el trabajo aquí en Abegondo, el hambre de las jugadoras siempre ha sido espectacular. Siempre lo dijimos, creíamos que una racha podía estar muy cerca. Ahora sí, la asignatura pendiente para el nuevo año era sobre todo fuera de casa, creo que en casa hemos estado muy sólidas, pero fuera de casa sí es verdad que la primera vuelta no ha sido buena. Ese era un poco nuestro objetivo pendiente. Pasaba por ser mucho más contundentes y mucho más agresivas en las dos áreas. Creo que es algo que es evidente ahora con el equipo, tenemos mucha más pegada, somos más eficientes en nuestra área y eso nos ha ayudado mucho. También el vernos en esta posición. El objetivo de este año estaba claro, era intentar no sufrir. Ahora vernos en una posición de cuatro partidos sobre el equipo que marca el descenso nos da muchísima tranquilidad para ser más atrevidas, para ser más valientes, para tomar más riesgos apretando más alto. Estamos contentos y vamos a intentar que acabe la temporada lo mejor posible”.

Evolución a partir de ahora. “El objetivo es seguir mejorando, creo que es evidente, somos un equipo muchísimo más valiente, un equipo que aprieta alto, que toma riesgos atrás. Todo es un proceso. Creo que la pretemporada fue muy buena, un equipo con muchísima personalidad, fuimos muy agresivas. Pero luego, cuando empezó la competición, la presión nos pudo un poco, sobre todo fuera de casa. Ahora ya nos hemos soltado. El trabajo diario es muy bueno, de mucha calidad. Las jugadoras lo dan todo todos los días, que es lo importante, es donde está el crecimiento, en el entrenamiento. El objetivo es sacar los tres puntos todos los fines de semana. El objetivo que tienen ellas también individualmente es intentar entrar en el equipo, que está muy difícil, porque hay muchas jugadoras y de mucha calidad. Seguir remando, seguir evolucionando este sistema de juego. Días como el del Real Madrid son muy especiales, porque a pesar de no conseguir la victoria, el equipo salió ovacionado, la química con la afición creo que está mejorando, nos sentimos muy orgullosos. Este partido contra un equipo que está en un nivel de forma espectacular, creo que va a ser clave esa afición viniendo y apoyándonos para intentar entrar en esa racha que tanto queremos de varios partidos ganados seguidos”.

Claves para ganar al Sevilla. “Necesitamos no solo tener el control, creo que el partido en Sevilla fue una lección muy buena para nosotras, porque tuvimos muchísimo control, pero ellas tuvieron una pegada espectacular. Nos metieron tres goles de prácticamente cuatro ocasiones, muchísima calidad. Es cierto que han perdido a Inma Gabarro, que ha vuelto a Inglaterra, pero aun así el pasado fin de semana contra otro equipo de muchísimo nivel, como el Athletic, firmaron una goleada. Están muy bien de forma, está siendo una temporada espectacular para ellas y es un equipo muy peligroso. Tenemos que intentar tener el control, que estamos teniendo en otros partidos y mostrar la contundencia en las áreas que mostramos el fin de semana pasado o incluso contra el DUX. No la mostramos tanto contra el Real Madrid, esa contundencia por ejemplo en el despeje nos costó muy caro probablemente algún punto. El partido pasa por ahí, por esos niveles de concentración y esa contundencia en las dos áreas. Tenemos mucha confianza, vamos a intentarlo todo para lograr los tres puntos”.

Entrenamientos en el césped artificial. “Al principio pagamos un poquito el precio por el tema de adaptación de la jugadora, sobre todo el cambio de césped entre los partidos oficiales y entrenar, pero creo que ahora estamos más adaptados, por supuesto que modificamos un poquito, limitamos el número de aceleraciones, acciones donde pueden repercutir más en la salud de la jugadora. A pesar de que ahora con toda la lluvia es muy difícil entrenar en campos inundados hasta que el nuevo esté hecho, pero sí que nos ha dado un poco de calidad, creo que las figuras técnicas, las combinaciones de pase, las ruedas de pase, todo en una superficie tan lisa, creo que nos ayuda. Eso sí que ha tenido una parte positiva también en partidos”.

Mejor momento a nivel personal. “Es el mejor momento del equipo, sí, creo que es el momento de más dominio, incluso para mí la primera parte contra el Real Madrid fue un punto de inflexión, nunca habíamos logrado someter a un equipo tan grande y por muchos momentos fuimos superiores a ellas, un equipo que el otro día incluso en Champions League ganó fuera de casa. Es un equipo de muchísimo nivel y logramos someterlas. Así que sí, creo que el equipo está en un momento de forma muy buena y sobre todo me siento muy identificado con el modelo de juego. Nos encanta, nos encanta esa presión alta, agresiva, tomar riesgos, ser un equipo valiente. Me da un poco esa tranquilidad en la tabla, donde no te juegas la vida todos los fines de semana, pero sí, es lo más identificado que me he sentido con el equipo, con el modelo de juego. Siempre me he sentido muy muy identificado con el proyecto, con el desarrollo de la cantera, para mí es un orgullo estar aquí. Es un buen momento para mí y un buen momento para el equipo”

El descenso no preocupa. “Es muy importante que tengamos el objetivo principal siempre en mente, que es no sufrir, eso lo dijimos en el principio, hay que intentar no sufrir, es muy muy importante evitar la relajación, hay que intentar seguir creciendo, siempre mirar para arriba, siempre mirar para seguir creciendo, pero sin perder de vista, por supuesto, el objetivo principal. Ahora estamos en una posición más cómoda en la tabla y eso nos ayuda a afrontar los partidos de una manera mucho más valiente, mucho más agresiva, para centrarnos más en el proceso y en el modelo de juego. Cuando estás ahí sufriendo con el agua al cuello, el resultado es lo que más importa, ahora sabemos que a largo plazo construir un modelo de juego que ilusione a nuestra gente es muy muy importante, un modelo de juego en el que nos sintamos cómodas, que creemos que es atractivo. Ahora estamos encontrando el equilibrio en ese aspecto, intentaremos mirar para arriba por supuesto, en todos los partidos queremos conseguir los tres puntos. Si logramos una salvación matemática en el mes de marzo sería espectacular. Ya de ahí podríamos mirar los últimos dos meses de competición, mirar a ver qué podemos hacer, qué podemos conseguir en puntos y en posiciones en la tabla”.

Situación de Hildah Magaia. “Ya han solucionado burocráticamente el papel que faltaba allí en Sudáfrica y en cuestión de días ya estará aquí, no sé exactamente cuándo será el vuelo, pero en los próximos uno o dos días creo que ya vendrá”.