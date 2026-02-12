Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor Femenino

Sanción de tres puntos al Badalona por no presentar médico de forma reiterada en los partidos como visitante

La Real Federación Española de Fútbol, que ya había avisado a la entidad catalana, le castiga también de forma económica

Bea Arrizado
Bea Arrizado
12/02/2026 20:26
Lance de juego en el encuentro entre Deportivo y Badalona correspondiente a la jornada 1 de Liga F
Lance de juego en el encuentro entre Deportivo y Badalona correspondiente a la jornada 1 de Liga F
Germán Barreiros
El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha sancionado con tres puntos y una multa económica al Badalona Women por no presentar un profesional médico en sus partidos a domicilio de una forma reiterada. Tras conocerse el castigo, la entidad catalana dispone de diez días para apelar antes de que se ejecute la sanción.

Los servicios médicos del Dépor atienden a la portera Inês Pereira esta temporada

Contra el recorte médico

El pasado noviembre, varios clubs fueron advertidos por el organismo por no disponer de médico en los encuentros de Liga F. Levante, DUX Logroño, Granada y el propio Badalona Women recibieron el aviso por parte del Comité de Disciplina de la Liga Profesional Femenina. En diciembre, terminaron por recibir una multa económica por "incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias. (No presenta médico, habiendo sido apercibido en anteriores jornadas)". Otros como Madrid CFF o Costa Adeje Tenerife también fueron advertidos, aunque sin que llegase a efectuarse ninguna multa.

Dicha sanción al Badalona supone su segunda mancha en el expediente en la presente campaña. La primera llegó al recibir el aviso por no contar con un entrenador con licencia.

Situación clasificatoria

A nivel deportivo, la realidad del Badalona dista de la actualidad que le atormenta en los despachos. Ocupa el séptimo puesto de la clasificación merced a 26 puntos y ha alcanzado las semifinales de Copa de la Reina, tras eliminar a la Real Sociedad (0-1), en las que se verá las caras con el Barcelona.

No obstante, si la sanción se confirma, a su casillero de puntos habría que restarle tres. Y si se tiene en cuenta la igualdad que existe en la media tabla de Liga F, a estas alturas de la competición el castigo podría hacerle caer tres posiciones.

