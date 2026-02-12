Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor Femenino

Samara: "Cada vez estamos mejor, con menos presión"

La lateral blanquiazul reconoce que el equipo se ha quitado un peso de encima con los últimos resultados, sobre todo fuera de casa

Dani Fernández
Dani Fernández
12/02/2026 14:53
Vera y Samara en el Deportivo-Granada
Vera y Samara en el Deportivo-Granada
Carlota Blanco
Samara Ortiz, con sinceridad y alegría, reconoce que el vestuario se ha quitado un peso de encima gracias a los resultados obtenidos en el inicio de 2026. Dos goleadas fuera de casa que ahora llenan de "tranquilidad" a las blanquiazules. La lateral, que reapareció dos jornadas después en el once inicial de Fran Alonso ante el Madrid CFF, desea prolongar la buena dinámica del equipo con el objetivo de escalar el mayor número de puestos posibles en la clasificación.

Más relajadas. "Sí, al final cada vez nos estamos encontrando mejor, el ganar puntos hace estar con menos presión, estamos tocando más balón, teniendo más posesión y sí, la verdad que es una tranquilidad".

Cambios en la forma de jugar. "Creo que el equipo cada vez está jugando mejor, estamos yendo más altas a presionar, un poco más agresivas, teniendo más calma con balón, moviendo de un lado a otro y estamos siendo efectivas de cara a puerta, que eso también es importante".

Con la ilusión de escalar más posiciones. "Los de delante están a seis puntos. Al final nosotros tenemos que ir partido a partido, intentar que se den resultados buenos y seguir con la dinámica que llevamos. Cuantos más puntos podamos hacer, mejor".  

Raquel en el Madrid CFF vs Deportivo

La línea defensiva patrocina la goleada ante el Madrid CFF

Más información

Visita del Sevilla. "La verdad es que este fin de semana es un partido complicado porque el Sevilla también viene en una muy buena racha. Invito a toda la gente a que venga el sábado, a ver si la lluvia lo permite porque les necesitamos y ojalá sea un gran partido".

Puntos fuertes del rival. "Este año están haciendo muy buena temporada. Tienen gente muy rápida arriba, tienen un equipo con experiencia también. Llevan una racha muy buena, entonces vendrán también súper motivadas".

Nuevo sistema, nueva posición. "Fran me pide sobre todo que sea intensa, que tenga recorrido. Sí que es verdad que ahora hemos cambiado un poco el sistema y al jugar de cuatro tenemos menos recorrido que si jugamos de cinco como carrileras. Estoy ganando mucho en lo defensivo, porque hay que coordinarse muy bien con la línea".

Más cómodas con el sistema. "Sí, yo creo que le ha venido mejor al equipo, porque al jugar con cuatro ganamos una persona más en el centro del campo y eso nos hace tener más posesión de balón, que yo creo que nos faltaba un poco. Con este cambio la verdad es que nos ha ido muy bien y nos sentimos cómodas". 

Fin a la mala imagen como visitantes. "Ir fuera, el comerte los viajes... Ha habido partidos que no hemos podido ganar y no hemos tenido esa pizca de suerte. Ya hemos derrotado a la mala racha, así que de aquí para arriba.

Sobre el partido de ida. "Creo que el resultado allí (3-1) fue un poco engañoso porque no creo que lo mereciésemos. Tuvimos alguna ocasión. Sí que es verdad que ellas fueron muy eficaces, llegaron cuatro veces e hicieron tres goles. Creo que va a ser un partido súper disputado. Creo que vamos a dominar, vamos a tener el balón y en casa se nos da bastante bien, así que confío en que hagamos un buen partido".

