Diario de Ferrol

Dépor Femenino

Millene, operada con éxito de su hombro derecho

La brasileña estará de baja un tiempo no inferior a catorce semanas

Bea Arrizado
Bea Arrizado
12/02/2026 12:36
Momento en el que Gavira se lleva por delante a Millene
Momento en el que Gavira se lleva por delante a Millene
Carlota Blanco
Tal y como ha anunciado el club, Millene ya ha sido intervenida quirúrgicamente de la luxación acromio-clavicular que sufrió el pasado 11 de enero en el encuentro ante el Costa Adeje Tenerife.

La operación no fue la primera opción. Así fue que, cuatro días después del partido frente al conjunto tinerfeño, Fran Alonso explicaba en rueda de prensa que todavía no sabían si la brasileña tendría que pasar por quirófano. No obstante, las alarmas de la afición saltaron en el duelo de la jornada 18 contra el Real Madrid, al ver que las jugadoras del Dépor pisaban el verde con unas camisetas de apoyo a Millene.

Al ser preguntado en la sala de prensa de Riazor al término del envite, Fran Alonso confirmaba que finalmente, la delantera ni esquivaría la operación.

Momento en el que Gavira se lleva por delante a Millene

Millene tendrá que pasar por quirófano

Más información

Ahora, según el parte médico aportado por la entidad herculina, Millene recibirá el alta hospitalaria a lo largo del día de hoy y estará las próximas semanas en reposo deportivo antes de iniciar su periodo de recuperación, que no será inferior a catorce semanas. De esta forma, Fran Alonso perderá a uno de sus principales baluartes ofensivos para lo que resta de temporada.

