Dépor Femenino

Lucía Rivas y Redru repiten en la convocatoria de la selección española sub-19

Ambas jugadoras del Deportivo cobran enteros para estar presentes en el próximo Europeo

Bea Arrizado
Bea Arrizado
09/02/2026 19:13
Lucía Rivas en el encuentro ante el Costa Adeje Tenerife
Lucía Rivas en el encuentro ante el Costa Adeje Tenerife
Carlota Blanco
La Real Federación Española de Fútbol ha hecho pública la lista de la selección española sub-19 confeccionada por David Aznar para unas sesiones de entrenamiento en San Pedro del Pinatar (Murcia). Entre las 24 seleccionadas están las jugadoras del Deportivo Lucía Rivas y Paula Redruello 'Redru'.

De esta forma, las blanquiazules se reunirán con el combinado español desde el próximo lunes 16 de febrero hasta el miércoles 18. Los entrenamientos servirán al grupo para preparar la Ronda 2 de clasificación para el Campeonato de Europa. El pasado diciembre, la sub-19 conoció su camino en el paso previo al Europeo que tendrá lugar en Bosnia y Herzegovina: España quedó encuadrada en el grupo A7, junto a Irlanda del Norte, Portugal y Hungría.

En el caso de Lucía Rivas, afronta así su segunda convocatoria consecutiva, después de estrenarse en una en enero de 2026. Su irrupción en Liga F no deja indiferente al seleccionador nacional, que vuelve a reclamar su presencia y deja pistas sobre su posible citación para el Europeo.

Por su parte, Redru continúa inmersa en la dinámica del primer equipo del Deportivo, a pesar de contar con ficha del filial. Sin ir más lejos, ante el Madrid CFF, disputó su duodécimo partido a las órdenes de Fran Alonso.

