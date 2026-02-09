La línea defensiva patrocina la goleada ante el Madrid CFF

Raquel celebra su gol ante el Madrid CFF RCDEPORTIVO

En una entrevista que Fran Alonso ofreció a DXT Campeón el pasado septiembre, afirmó que en la derrota es cuando más se aprende y que la victoria muchas veces maquilla cosas que hay que mejorar. Aun así, no escondió que no le gusta perder y que en su cabeza siempre está el objetivo de ganar todos los partidos. Sin embargo, la goleada que el Deportivo cosechó el pasado domingo ante el Madrid CFF también activa la posibilidad de analizar a un equipo que ha encontrado el rumbo. Dar con la tecla tal y como ha hecho el equipo coruñés no solo permite avanzar en la competición, sino también que salga a relucir la mejor versión de las jugadoras. Además de catapultar la confianza de muchas de ellas y ver esa determinación traducida en goles.

Hubo muchas lecturas positivas. Una de ellas y seguramente una de las más llamativas por su poca asiduidad, fue la aportación goleadora de la línea defensiva. De los seis goles que firmó el Deportivo, cuatro llevaron el sello personal de futbolistas de corte defensivo: Merle Barth, Raquel García, Vera Martínez y Paula Monteagudo. Solo Espe Pizarro y Paula Gutiérrez sumaron desde otra posición.

El volumen de contribución invitaba a pensar que era algo estipulado en el plan de partido. Nada más lejos de la realidad. Fran Alonso confesó al término del partido que no entraba en la hoja de ruta inicial: "No era algo que teníamos planeado". Al menos no de forma directa. "Sí que queríamos ser mucho más agresivas atacando el área", explicaba el técnico blanquiazul. Y de ahí nacieron las acciones de los tantos, de una determinación que hasta hace poco no existía.

Fran Alonso, tras el triunfo ante el Madrid CFF: "Ha sido una goleada histórica" Más información

Anticiparse y ganar duelos

El acierto en ambas áreas suele ser un factor decisivo en el fútbol y, muchas veces, el motivo de que los tres puntos entren en unas arcas u otras. En el caso del encuentro disputado en el Estadio Fernando Torres, la viveza que mostró el Deportivo en las segundas jugadas marcó la diferencia entre golear y no hacerlo.

Barth se estrenó como goleadora con la elástica blanquiazul después de ser la más activa para cazar el rechace de Ulloa al disparo de Olaya. Ni Melgård ni Allegra, dos jugadoras a priori más rápidas que la alemana, lograron llegar antes. Lo mismo hizo Raquel para firmar su primer gol de la temporada. Ulloa todavía no había despejado el tiro de Paula Gutiérrez cuando la central del Dépor ya estaba activada para cazar el rechace. Llegó la primera y marcó a placer. Y eso que partía en una posición más retrasada que Nautnes.

Aunque para anticipación, la que realizó Vera justo antes de encarar y firmar uno de los mejores goles de lo que va de curso. Presionó la salida de balón de las locales, cortó un pase de Olofsson a Antónsdottir y disparó sin apenas ángulo para clavar la pelota en la escuadra lejana y poner tierra de por medio.

Cerró la goleada del Deportivo y también de la línea defensiva Paula Monteagudo. La lateral no desaprovechó el regalo que le hizo Ainhoa Marín en la recta final del partido. Una diana que, más allá de apenas incidir en el devenir del partido, sirve a la canterana para recuperar sensaciones después de tres meses sin competir por una lesión en el pie derecho.

"Ahora sí se ve a un equipo que ataca el área con mucha más hambre. Estoy orgulloso de que hayan marcado las centrales". No es para menos, sobre todo porque refuerzan una idea en la que el Deportivo lleva incidiendo varios meses, pero que no vio la luz de forma nítida hasta el inicio de este año.