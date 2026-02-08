La previa | Rival herido para que el Dépor convierta las buenas sensaciones en tres puntos

Olaya en el encuentro entre Deportivo y Madrid CFF de la primera vuelta Germán Barreiros

Las dudas con las que el Deportivo inició la temporada han quedado atrás. Ni siquiera la derrota ante el Real Madrid pudo empañar las buenas sensaciones que el equipo coruñés mantiene desde el arranque de año. Esas que tratará de convertir en victoria esta tarde (14.00 horas) en la capital frente al Madrid CFF, el primer equipo que logró llevarse los tres puntos de Riazor en la presente temporada (1-2). Y único antes de que lo hiciese también el Real Madrid justo hace una semana. Así que la venganza está servida. Sobre todo ahora que el Deportivo ya se ha quitado la losa que le oprimía lejos de su feudo.

Paula Gutiérrez comentó esta semana que el equipo ha dado con la tecla que le permite estar cómodo sobre el verde. Seguramente esa tecla sea la presión. Esa que hoy tendrá cierto peligro dada la velocidad que tienen jugadoras como Poljak o Nautnes cuando encuentran el espacio. No obstante, el Deportivo ya fue capaz de poner contra las cuerdas al Real Madrid, una muestra de que defender hacia adelante, puede ser el arma para dominar. Hace dos jornadas también hizo lo propio en Las Gaunas, contra el DUX Logroño, donde logró una victoria tan necesaria como sanadora.

Un rival herido

Es la oportunidad idónea para que el conjunto herculino dé un golpe sobre la mesa. Porque en la competición, a veces hay que surfear la ola de las buenas dinámicas, pero también aprovecharse de los momentos de flaqueza de los rivales. Como el que atraviesa a estas alturas de la temporada el Madrid CFF.

Después de un arranque de campaña en el que perder era la excepción, el equipo de la capital no ha iniciado el 2026 con buen pie. Una derrota dolorosa ante el Barcelona (12-1) provocó la destitución de Javier Aguado y la llegada de José Luis Sánchez Vera, que se estrenó en el banquillo con triunfo en Ipurua (1-3). Sin embargo, desde ese entonces, el equipo no encuentra el rumbo. Cayó contra el Badalona Women (0-1) y frente al Levante (2-1), en la que se convirtió en la primera victoria de la escuadra granota.

Para rematar, en una misma semana el Madrid CFF tuvo que afrontar dos despedidas. La primera, a una de sus mejores jugadoras, Malou Marcetto, que se convirtió en jugadora del London City Lionesses después de que el equipo inglés pagase su cláusula de rescisión; la segunda, a la Copa de la Reina, tras ceder ante el Costa Adeje Tenerife en cuartos de final (0-1).

