La crónica | El Dépor da con la tecla y golea al Madrid CFF (1-6)

Ainhoa deja atrás a Mendoza en el encuentro ante el Madrid CFF

Después de mostrar una imagen más que digna ante el Real Madrid en Riazor, el Deportivo necesitaba convertir las buenas sensaciones en puntos. El complejo de ser visitante ya no estaba, tras desquitarse en Las Gaunas ante el DUX Logroño, pero esta vez, el Madrid CFF no pondría las cosas tan sencillas. Sobre todo porque el conjunto dirigido por José Luis Sánchez Vera llegaba con el ansia de volver a la senda de la victoria. O eso parecía antes de que el Dépor pisase el acelerador y firmase su mayor goleada en la presente temporada (1-6).

Gol de Allegra Poljak anulado a las locales, penalti para el Dépor y cuarto tanto para Espe Pizarro en tres partidos. Todo eso en menos de un cuarto de hora. Una agitación que desapareció poco a poco después de que el equipo coruñés se adelantase en el electrónico. El encuentro pasó a convertirse en una lucha por tener presencia en campo rival.

Ninguna de las dos escuadras renunciaba a la posesión. Con el esférico en su poder, el Madrid CFF buscaba correr a la espalda del Deportivo; el equipo coruñés, construir con paciencia para avanzar, a pesar de que el estado del terreno de juego complicase las combinaciones de forma evidente. Además de obligar a la defensa a medir cualquier entrada fuera de zona.

El conjunto local ganó terreno. Melgård avisó con un tiro lejano que repelió Inês y, en la siguiente acción, Nautnes castigó. Ante el disparo de la noruega, la meta lusa se quedó clavada en el charco de barro que inundaba su portería y, no solo vio cómo el balón cruzaba la línea de gol, sino que también se hizo daño en su rodilla derecha.

El Dépor subió la línea defensiva. La presión, esa que se había convertido en su mejor aliada en anteriores jornadas, le volvió conceder premio. Poco antes del descanso, fruto de un robo en campo rival, el Dépor sacó una falta peligrosa. Olaya no se lo pensó y a raíz de su potente disparo, llegó el segundo. Paola Ulloa rechazó el tiro y Barth lo aprovechó para poner al Dépor por delante en el marcador y demostrar que este equipo ya no se arruga. Ni como visitante, ni ante equipos de zonas más altas de la tabla.

Tercero, cuarto y quinto

Costó, pero el Deportivo entendió que en esta Liga F, estar vivo en las segundas acciones suma muchos puntos. Lo demostró Barth en el 1-2 y lo certificó Raquel para hacer el 1-3 en la primera acción tras el paso por vestuarios. Paula disparó desde fuera del área y la central recogió el rechace para poner tierra de por medio en el marcador.

El conjunto coruñés subía la nota además en una de sus asignaturas pendientes en el inicio de liga: la contundencia en las áreas, un factor que le había hecho perder puntos en otros partidos y que, esta vez, era lo que le permitía aumentar la distancia sobre su rival.

El día iba de estrenos. Después de que Barth metiese su primera diana con la elástica del Deportivo y que Raquel abriese su casillero goleador personal en la temporada, Vera también se quiso unir a la fiesta. Y qué manera de hacer el primero en la máxima categoría. Confió en la presión, se marchó de su par y, sin apenas ángulo, propició con la zurda un disparo directo a la escuadra lejana.

El Dépor había dado con la tecla y el resultado hacía justicia. Esta misma semana, Paula confesaba que Fran Alonso le pedía que fuese atrevida con balón. Dicho y hecho. Recibió en el borde del área, encaró y disparó para hacer el quinto.

La holgura del resultado le permitió al técnico blanquiazul dar entrada a jugadoras menos habituales como Artero o Eva Dios. También regresó a los terrenos de juego tras tres meses de lesión Monteagudo, que terminó por redondear la goleada con un remate a placer después de un regalo de Ainhoa.