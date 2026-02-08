Fran Alonso, tras el triunfo ante el Madrid CFF: "Ha sido una goleada histórica"
El técnico blanquiazul se mostró muy orgulloso por la actuación de sus jugadoras
Tras el encuentro ante el Madrid CFF, Fran Alonso se mostró orgulloso por la actuación del equipo. Calificó el resultado de "goleada histórica" y reconoció que el Deportivo puede estar todavía más arriba.
Valoración del partido. "Era difícil. El campo estaba pesado, pero la actitud del equipo fue una vez más espectacular. Son tres puntos importantísimos y encima con una goleada contra un muy buen equipo, me parece que es para estar súper orgulloso. Ya lo venía diciendo hace tiempo, que nos veíamos bien, estábamos creciendo y hoy ha sido el ejemplo contra jugadoras muy buenas, muy difíciles de tener duelos contra ellas. Los momentos en los que hemos sufrido los hemos solventado bien y luego hemos tenido las ideas muy claras. Una goleada histórica y un orgullo por la actuación de las jugadoras".
Tres goles de defensoras. "En el caso de Vera es verdad que ahora está jugando como lateral y cada vez lo está haciendo mejor. Va más al ataque, da pases peligrosos, fuerza saques de esquina… Hoy hace una jugada a partir de una recuperación suya y marca un golazo. Estoy muy contento por ellas. No era algo que teníamos planeado, pero sí que queríamos ser mucho más agresivas atacando el área. Ahora sí que se ve a un equipo que ataca el área con mucha más hambre. Me gusta ver esto. Estoy muy orgulloso de que hayan marcado centrales. También me llena de orgullo que Monti haya marcado después de tanto tiempo lesionada. Estoy contento por todas, se lo han merecido. Hasta el pitido final lo han dado todo, no han escatimado en ningún repliegue, han tenido las ideas muy claras… Esto nos da mucha confianza para seguir trabajando en esta línea, el equipo puede estar más arriba y puede seguir desarrollando este estilo. Tenemos ganas de empezar la nueva semana para intentar, en Riazor, hacer algo parecido en términos de actuación".
Confianza tras la victoria. "Queremos ganar todos los partidos. Le competimos al Real Madrid, estuvimos muy cerca de conseguir algo. Para nosotras fue muy especial la ovación de la afición, porque a pesar de no conseguir la victoria, apreciaron cómo lo intentamos y cómo sufrimos hasta el final. Tenemos muchas ganas de hacer un buen partido contra un rival que está en muy buen momento de forma, que está ahí arriba. Va a ser un partidazo y queremos intentar por todos los medios dar esa victoria a la afición y devolverle en forma de alegría y goles ese cariño que nos muestran. Siempre los tenemos presentes. Hoy fuera de casa, la mitad del estadio eran aficionados deportivistas, para nosotros es un orgullo".