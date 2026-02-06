Fran Alonso: “Falta por llegar un papel para que Magaia esté aquí”

Fran Alonso, en rueda de prensa Javier Alborés

“Tiene una gran definición, maneja las dos piernas y su aceleración es espectacular. En el área es lista e inteligente“, elogió Fran Alonso, técnico del Deportivo, refiriéndose a Magaia, su nueva delantera.

La baja de larga duración de Millene, que era el principal motivo para acudir mercado, queda resuelta con la llegada de la delantera sudafricana que, por procesos administrativos, todavía no ha podido viajar a A Coruña.

El preparador madrileño se frota las manos con su fichaje a la vez que prepara el duelo del domingo a las 14.00 horas ante el Madrid CFF “con mucha incertidumbre”.

Conclusiones del otro día. “Son buenas, a pesar del resultado. Mantengo ese sentimiento de orgullo por haber competido muy bien. Valientes y sin medio. Durante varios minutos hundimos a todo un Real Madrid. Marcamos dos goles, tuvimos ocasiones… si competimos así contra ellas, podemos hacerlo contra cualquiera”.

Penaltis. “Para mi hay uno que sí que es. No los había visto repetidos cuando hablé al acabar el partido. El otro no existe. Al igual que también hay falta a Inês en el primer gol, en ese sentido tuvimos mala fortuna. No empaña la labor del equipo que fue muy buena”.

Estado físico. “Hay dos jugadoras que han estado trabajando de manera individual, pero llegarán al partido. Tenemos el caso también de jugadoras que vuelven de lesión y están en el proceso de coger ritmo, como Monti. Tengo muchas jugadoras disponibles y eso siempre es bueno. Vamos con garantías a Madrid y con confianza por la dinámica de juego en la que estamos”.

Magaia. “Estamos pendientes de un papel de los trámites administrativos. Cuando eso llegue, podrá coger el vuelo hacia aquí. Es una jugadora de mucha experiencia, 31 años, y ha sido máxima goleadora de la Copa África, con dos tantos en la final. Tiene una gran definición, maneja las dos piernas y su aceleración es espectacular. En el área es lista a inteligente, intuye muy bien donde caen los balones en las segundas acciones. Va a ayudar a las jugadoras más jóvenes de nuestra cantera”.

Rival. “Es difícil hacer una lectura de cómo va a ser el partido. Hay mucha incertidumbre a su alrededor. Llevan cuatro formaciones distintas en los últimos partidos, están probando con el nuevo míster y creo que no han dado con la tecla todavía. Es un entrenador muy bueno y tienen un gran equipo. Seguro que acertará en algún momento, pero espero que no sea mañana. Nos estamos centrando más bien en lo que podamos hacer nosotras”.

Partido de ida. “Fue mala suerte. Con el empate tuvimos una ocasión clarísima para ponernos por delante y al final, en el descuento, nos llevaron el partido en un balón parado. Pudimos haber ganado perfectamente. Me quedo con la segunda parte que hicimos”.

Mercado. “Estoy muy contento. Era importante cubrir la baja de Millene Cabral, no solo por su calidad, sino por lo que aporta en el vestuario. Migaia va a sumar esa experiencia necesaria en un equipo. Tenemos jugadoras en buen momento de forma y con jugadoras de cantera que tienen cada vez más protagonismo. Ya estaba contento con lo que tenía y ahora es incluso más completa”.