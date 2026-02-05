Mi cuenta

Dépor Femenino

Paula Gutiérrez: "Fran me pide que sea atrevida con balón, que es mi punto fuerte"

La mediocentro catalana fue reconocida como mejor jugadora del mes de enero con el premio Estrella Galicia

Bea Arrizado
Bea Arrizado
05/02/2026 14:26
Paula Gutiérrez, mediocentro del Dépor, señala durante el partido reciente ante el Granada en Riazor
Paula Gutiérrez, mediocentro del Dépor, señala durante el partido reciente ante el Granada en Riazor
Carlota Blanco
Por primera vez en lo que va de temporada no fue Ainhoa Marín la que recogió el premio Estrella Galicia a mejor jugadora del mes. Y es que el inicio de año de Paula Gutiérrez no ha dejado indiferente a nadie. Tras recibir el galardón, la mediocentro catalana reconoció sentirse "en un buen momento".

Premio. "Es un orgullo, estoy muy contenta. Desde aquí agradecer a Estrella Galicia y a los periodistas, que sois quienes votáis este tipo de premios. Siempre es una motivación para los jugadores y las jugadoras".

Próxima jornada, Madrid CFF. "Va a ser muy competido, como todas las salidas fuera de casa, va a ser un partido duro. Cada fin de semana cualquier equipo compite bien y puede haber resultados extraños. Vamos a salir convencidas a ejecutar el plan de partido y obviamente vamos a ir a por los tres puntos".

Temporada a nivel personal. "Me encuentro en un buen momento. Tengo toda la confianza del staff y de las jugadoras. Esto es lo que hace el rodaje a lo largo de la temporada, que la jugadora se sienta bien. Estoy a gusto aquí ya llevo cinco años y estoy muy feliz. Fran me pide que sea valiente, que me atreva, que sea atrevida con balón que es mi punto fuerte. Sobre todo que ayude al equipo".

Potencial del equipo. "En los últimos partidos estamos encontrando mejores sensaciones, hemos dado en la tecla que hace que el equipo se sienta más cómodo. Ojalá sigamos así".

Ainhoa presiona a Athenea en el encuentro entre Deportivo y Real Madrid

Un plan que permite al Deportivo tutear a los más nobles

Madrid CFF, su exequipo. "Va a ser un reencuentro bonito. Jugué allí una temporada y es un partido al que le tengo muchas ganas. Esperamos ganar y traer los tres puntos para A Coruña".

Último año de contrato. "Estas conversaciones se quedan en la privacidad de cada persona, pero yo estoy muy feliz aquí".

Principales armas del Madrid CFF. "Han cambiado de entrenador, no sabemos muy bien lo que nos van a hacer, pero es un equipo muy combinativo que tiene mucha velocidad arriba. Estaremos atentas a esas jugadoras más determinantes y saldremos a competir con nuestras armas".

Hildah Magaia. "Es la última incorporación que ha tenido la plantilla y estamos deseando conocerla, todavía no hemos tenido el gusto, pero la esperamos con los brazos abiertos".

Hildah Magaia, durante un partido con Sudáfrica en el Mundial de 2023

La delantera internacional sudafricana Hildah Magaia refuerza al Deportivo

