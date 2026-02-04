Mi cuenta

Dépor Femenino

El fondo de armario del Deportivo se queda corto

En las últimas jornadas, los recursos más allá del once inicial limitaron la reacción del equipo

Bea Arrizado
04/02/2026 18:52
Redru y Espe Pizarro a punto de ingresar al verde en el encuentro ante el Badalona de la primera jornada liguera
Germán Barreiros
Buscar el crecimiento y la sostenibilidad del equipo. Esas fueron unas de las metas que la dirección deportiva se marcó de cara a la presente temporada. De esta forma, los principales objetivos del mercado de fichajes estival del Deportivo pasaron a ser tres: retener el talento que ya había, apostar por la cantera de forma clara y conseguir que la plantilla tuviese una mayor profundidad.

El primero se cumplió a lo largo de la temporada. Las renovaciones de los principales pilares del equipo como Ainhoa Marín o Millene llegaron a mitad de campaña, asegurándose así el club la continuidad de las líderes del proyecto.

El segundo de los propósitos se tradujo en dos fichas nuevas para el primer equipo procedentes de la cantera. Elena Vázquez y Paula Monteagudo dieron el salto en junio y abandonaron de forma definitiva la dinámica del filial deportivista.

El último, parecía estar resuelto al final del mercado merced a cinco incorporaciones: Barth, Espe Pizarro, Extremera, Cavanagh y Marisa. No obstante, tras 18 jornadas de Liga F disputadas, la sensación denota todo lo contrario. Todo hace indicar que el fondo de armario del equipo, ese que en un principio era amplio, ahora se queda corto.

La producción desde el banquillo llega a cuentagotas. De hecho, solo una jugadora fue capaz de incidir de forma directa en el resultado de un partido. Fue Paula Gutiérrez, en forma de asistencia, ante el Atlético de Madrid, cuando ingresó al verde en el minuto 67 y, tres minutos después, dio un pase de gol de Millene.

En las últimas jornadas, Fran Alonso se queda sin recursos más allá del once inicial, ese que debido a las lesiones y a la poca confianza en determinadas jugadoras, apenas sufre variación.

El encuentro más reciente en el que la profundidad de la plantilla quedó en evidencia fue ante el Real Madrid. El desgaste físico del Deportivo se hizo evidente con el paso de los minutos y, cuando Fran Alonso recurrió al banquillo, lo hizo por estricta necesidad, a excepción del cambio de Samara, titular habitual, que entró en el minuto 68 en detrimento de Paula Novo.

Contratiempos

Cuando el equipo tiene, por una cuestión de resultado, la necesidad de ir a por el partido, las opciones se reducen. Más desde los contratiempos que aparecieron en forma de salidas o de problemas físicos.

El primer percance llegó con la marcha de Sara Extremera por una cuestión personal. Aunque tiempo después, su poca participación en el Badalona —seis minutos— y su posterior cesión al CE Europa de la categoría de plata, dejaron entrever que su protagonismo en el Deportivo no sería demasiada.

Las lesiones de jugadoras importantes como Henar, Monteagudo o Millene todavía redujeron más las opciones de Fran Alonso. Eso, unido a la nula confianza en Cavanagh, obligaron al técnico coruñés a recurrir a Vera como lateral. Así fue que la escocesa se terminó marchando al Ipswich Town de la Segunda División inglesa.

Lo mismo ocurre con futbolistas como Eva Dios (110 minutos de 1.620 posibles), Lía Muíño (83) o Carlota Sánchez, que ni siquiera llegó a debutar.

Otras como Marisa (671) o Bárbara (618) han entrado en rotación en determinados momentos de la temporada, pero no por ser las primeras opciones, sino por estar disponibles para cubrir las ausencias de sus compañeras. Fran Alonso recurrió a la delantera cedida por el Real Madrid cuando Millene y Espe Pizarro estuvieron fuera por lesión; a la zaragozana, por la misma razón. No obstante, desde que la atacante charrúa ha vuelto, unido al talento emergente de Rivas, las participaciones de Marisa y Bárbara son residuales.

Una medular fija

Una de las bajas que más afectan al Deportivo es la de Henar. La asturiana sufrió a principios de diciembre una lesión en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial derecha. El parte médico mencionaba que serían tres los meses que estaría fuera. Van dos y, en su ausencia, el centro del campo depende de forma exclusiva de Paula Gutiérrez, Lucía Martínez y Olaya Rodríguez. 

Aunque las tres abrazan la responsabilidad de la mejor de las maneras, el despliegue físico que exige tanto la competición como el propio estilo del Deportivo, les impide rendir durante los 90 minutos. Y menos cuando el resultado requiere meter otra marcha en los instantes finales. Es ahí cuando la aportación de la “unidad B” se queda coja. Redru, todavía con ficha del filial, suele ser la primera opción de Fran Alonso y, a pesar de que su proyección es buena, está lejos de ser capaz de incidir de forma directa en el devenir de un partido.

Por lo pronto, Hildah Magaia es el único fichaje en el mercado invernal. La delantera se convierte así en un recurso más para el técnico madrileño, ya sea para aportar desde el banquillo o para poder partir como titular.

