Baja sensible en la medular del próximo rival del Deportivo

Malou Marcetto, nuevo fichaje del London City Lionesses Madrid CFF

El Madrid CFF, rival del próximo domingo del Deportivo (16.00 horas), ha anunciado la marcha de uno de sus pilares en el centro del campo. Malou Marcetto, brújula del conjunto de la capital, pone rumbo a la Women's Super League después de que el London City Lionesses haya abonado su cláusula de rescisión, tal y como ha informado la entidad madrileña.

La mediocentro danesa llegó al Madrid CFF en la temporada 2024-25 procedente del Dijon Football Côte d’Or francés. Firmó por dos campañas, de forma que su vinculación contractual con el club blanco finalizaba el próximo 30 de junio de 2026. En el comunicado oficial, la entidad le "desea la mayor de las suertes en el futuro, tanto a nivel personal como profesional".

José Luis Sánchez Vera, técnico del Madrid CFF desde el pasado 15 de enero, después de que la dirección deportiva decidiese prescindir de los servicios de Javier Aguado, tendrá que reajustar el esquema de cara el encuentro del domingo frente al Deportivo. No podrá contar, entonces, con Marcetto, que acumulaba hasta ahora un total de 1.415 minutos de 1.620 posibles, además de contribuir al rendimiento goleador del equipo con cuatro dianas y dos asistencias.

No es la primera vez que un equipo sufre una baja de estas dimensiones antes de jugar contra el Deportivo. De forma reciente, el Costa Adeje Tenerife visitó Riazor después de que el Bayern Múnich se hiciese con los servicios de una de sus jugadoras más determinantes, Amani Bernadette.

En Riazor, el equipo tinerfeño acusó la baja de la internacional marfileña. De hecho, a pesar de mantenerse en la pelea por acceder a los puestos europeos, la escuadra comandada por Yerai Martín no fue capaz de salir con los tres puntos del feudo coruñés y tuvo que conformarse con un empate (1-1).