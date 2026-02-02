La capitana del Deportivo, presente en la victoria ante la Cultura Leonesa

Cris Martínez en el palco del Estadio Municipal Reino de Léon Movistar

El Deportivo mantiene su idilio a domicilio. Sobre la bocina, Yeremay Hernández convirtió el penalti que Edgar Badia cometió sobre David Mella para sumar de tres ante la Cultura Leonesa. Fueron muchos los seguidores blanquiazules que se desplazaron hasta León para animar al equipo coruñés, aunque entre todos ellos, hubo una espectadora de lujo: Cris Martínez, capitana del primer equipo femenino, siguió el partido desde el Estadio Municipal Reino de León.

La lateral del Dépor, que dio a luz a su primer hijo a finales de octubre de 2025, vivió el último triunfo del primer equipo masculino como una más. Natural de Astorga, Cris fue enfocada por una de las cámaras encargadas de retransmitir el partido pasado el minuto 35.

Fue en abril de 2025 cuando Cris hacía oficial su embarazo con un vídeo colgado en las redes sociales del club: "Queridos deportivistas, con una mezcla de emoción y felicidad, quiero compartir con todos vosotros la noticia más importante de mi vida: pronto seremos uno más en la familia deportivista".

La última vez que disputó un partido fue en la temporada 2024-25. La capitana fue titular en la jornada 19, ante el Atlético de Madrid, y completó los 90 minutos. Tras ese encuentro, su nombre dejó de aparecer en las convocatorias; una ausencia que un mes más tarde tendría su explicación.

En la rueda de prensa posterior al anuncio, Cris Martínez reconoció que la intención inicial era regresar a los terrenos de juego: "Ha habido alguna compañera que ya ha pasado por esto, como Peke. De ellas, copiar lo que han hecho para volver en las mejores condiciones".

Por lo pronto, la capitana se ha dejado ver por Riazor para apoyar a sus compañeras. Hasta su hijo, Nicolás, ha presenciado ya varias jornadas de Liga F en el feudo blanquiazul. Incluso posó, en los brazos de Ainhoa Marín, para la foto del once inicial ante el Levante.