Ocho jugadoras con pasado cruzado entre Deportivo y Real Madrid

Marisa García, delantera del Dépor, en el partido ante el Levante en Riazor Germán Barreiros

Los partidos ante equipos de la zona noble ya suelen tener de por sí un aliciente para el Deportivo. En este caso, también para el Real Madrid. Aterrizar en Riazor, feudo donde solo un equipo –Madrid CFF– de los ocho que pasaron hasta ahora logró salir con los tres puntos, y hacerlo además tras perder un título ante el Barcelona, parecen motivos más que suficientes para llegar al duelo con las pilas cargadas. Pero esta mañana habrá ocho jugadoras a las que les salpique un estímulo con toque sentimental: el de haber vestido los colores de su rival.

La primera en hacerlo fue Misa Rodríguez. La canaria llegó a las filas del Deportivo procedente del Atlético de Madrid y, después de una temporada en A Coruña, el Real Madrid llamó a su puerta. Seis años más tarde, la grancanaria sigue siendo dueña de la meta madridista, aunque esta temporada haya sido la lesión de Frohms la que le haya permitido estar en esa posición.

La siguiente en hacer el trasvase fue Teresa Abelleira. La mediocentro, que llegó al Dépor en el año de su creación para convertirse en la brújula del equipo, se marchó a la capital tras cuatro años vistiendo la elástica blanquiazul. La pontevedresa, que se rompió el ligamento cruzado en febrero de 2025, no está entre las convocadas aunque ya entrena con el grupo. El regreso de la campeona del mundo parece cuestión semanas.

Un año más tarde de la marcha de Teresa, el Deportivo tuvo que hacer frente a la salida de Athenea del Castillo. La atacante cántabra, que había llegado a tierras herculinas en 2019 de cara al debut del equipo en la máxima categoría, hizo las maletas en 2021 para poner rumbo a Madrid. En el conjunto merengue cumple ya su quinta temporada.

María Méndez hizo una parada antes de fichar por la entidad madrileña. Tras una temporada en A Coruña, se marchó al Levante, donde estuvo cuatro campañas, paso previo a convertirse en una fija en la zaga del Real Madrid.

Todas ellas formaron parte de una plantilla que pasó a la historia del Deportivo por haber conseguido el puesto más alto en Primera División: un cuarto puesto en una temporada en la que solo el coronavirus privó a España de conocer el verdadero techo de aquella plantilla.

Plantilla blanquiazul

En las filas del conjunto herculino hay hasta cuatro futbolistas con pasado en el Real Madrid. Samara vivió la absorción de la entidad merengue y la consecuente desaparición del Tacón. Vistió de blanco durante el año de su debut y de ahí, fichó por el Brondby IF danés. Su experiencia no fue del todo buena y, un año más tarde, recaló en el Deportivo. Yohana siguió sus pasos, aunque el año en el que Samara puso rumbo a Dinamarca, la guardameta toledana puso rumbo al Rayo Vallecano.

Años más tarde, Olaya se convirtió en el primer traspaso del Real Madrid hacia el Deportivo. Primero llegó como cedida y, después de consagrarse como inamovible, la entidad herculina logró hacerse con sus servicios hasta junio de 2028. La última en subirse al barco blanquiazul con sello madridista fue Marisa, como cedida. Y esta será la primera vez que se enfrente en Riazor al equipo que la vio crecer.