Millene tendrá que pasar por quirófano

Momento en el que Gavira se lleva por delante a Millene y esta se lesiona Carlota Blanco

Antes de arrancar el duelo de la jornada 18 de Liga F ante el Real Madrid, las jugadoras del Deportivo saltaron al verde con unas camisetas azules en apoyo a su compañera Millene: "Força Millene" era el mensaje que se podía leer en su indumentaria. El gesto cariñoso dejaba entrever que la recuperación de la brasileña debía tomar otro rumbo.

La delantera blanquiazul sufrió, ante el Costa Adeje Tenerife, una caída que le obligó a abandonar el terreno de juego en camilla. Días después, la entidad herculina confirmó la lesión: luxación acromio-clavicular en el hombro derecho, además de policontusiones en la cara y tronco. En el parte médico no se ofreció tiempo de baja y especificaba que sería "su evolución en los próximos días" la que marcaría las pautas de su tratamiento de recuperación.

Tras emitir el parte médico, Fran Alonso informaba en la rueda de prensa previa al partido ante el Badalona Women que existía la posibilidad de que la '10' tuviese que someterse a una operación para solucionar sus problemas en la clavícula: "Las pruebas han descartado una rotura, pero no sabemos si tendrá que pasar por quirófano o no, en cualquier caso será más de un mes su baja".

Tres semanas después, el técnico blanquiazul confirmó que Millene Cabral deberá pasar por quirófano: "Esta semana ha tenido cita con el experto y sí, va a haber una operación, pero todavía no se sabe fecha". Así lo aseguró al término del partido frente al Real Madrid. Aprovechó además, desde la sala de prensa de Riazor, para enviar todo su apoyo a la brasileña: "Es una jugadora de nuestra familia, estamos deseando que vuelva con nosotros. Todo nuestro apoyo a Mille, sé que para ella no está siendo fácil. Aquí tiene a su familia".