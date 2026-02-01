La crónica | Dos penaltis dejan al Deportivo sin premio ante el Real Madrid (2-4)

Ainhoa Marín regatea a Shei García en el encuentro entre Deportivo y Real Madrid Carlota Blanco

Poner contra las cuerdas al Real Madrid no es para todos. El Deportivo lo hizo y solo dos penaltis en contra le alejaron del premio (2-4). La actuación de las blanquiazules, superiores en muchos tramos del partido, enorgulleció a la afición y dejó claro que este Dépor sí se merece soñar con crecer.

Camiseta con el mensaje “Força Millene” para enviar ánimos a su 10, lesionada ante el Costa Adeje Tenerife; saque de honor a cargo de María Jesús Gómez Chas en representación de las Matriarcas de Crendes, pioneras del fútbol femenino en Galicia, y al lío.

El Deportivo ya demostró en las anteriores jornadas disputadas en Riazor que, bajo su techo, los complejos desaparecen. Sin importar qué equipo esté delante. La presión del Real Madrid no arrugó a las blanquiazules y tampoco les hizo renunciar a la pelota. Sin ella, la directriz era clara: incomodar la salida de las blancas y defender hacia delante.

A diferencia de lo que ocurrió en el duelo de la primera vuelta, esta vez era el conjunto herculino el que ahogaba al madrileño, a base de paciencia con balón y contundencia y orden sin él. No suele estar caracterizado el fútbol por ser un deporte justo. Pero a veces, solo a veces, el dominio sobre el verde se ve recompensado en forma de gol. El Dépor lo buscó y lo encontró. Un centro medido de Paula Gutiérrez directo a la cabeza de Lucía Martínez desató la locura en Riazor.

Una locura que persistió más bien poco. Porque lo que el fútbol te da, enseguida te lo quita. Rocío Gálvez, de la misma forma que había hecho Lucía dos minutos antes, cabeceó el esférico para devolver las tablas al electrónico. Al Deportivo le duró la confianza lo mismo que tardó el Real Madrid en marcar el primero. Tras ese, sin apenas tiempo para reponerse, llegó el segundo, obra de Bruun. Pero cuando la fuerza mental flaquea, Riazor empuja a las suyas.

El equipo herculino volvió a venirse arriba y replicó la jugada que le hizo abrir el marcador, con el mismo éxito. Centro de Paula Gutiérrez y cabezazo al fondo de la red de Espe Pizarro. Riazor era espectador de un toma y daca en el que el Deportivo parecía no encontrarse incómodo del todo.

Después de un inicio tan frenético, las aguas se calmaron. El conjunto coruñés se mantuvo un escalón por encima del Real Madrid, aunque el marcador reflejase igualdad.

Un intento de aguantar

Pau Quesada no dudó en poner toda la carne sobre el asador y, tras el paso por vestuarios, hizo ingresar a María Méndez y a Linda Caicedo, una de las jugadoras más desequilibrantes del panorama mundial. Con su entrada, prueba de fuego para la defensa deportivista.

Las blancas subieron una marcha dispuestas a salir de Riazor con los tres puntos. Recuperaron el control del esférico y también crearon un mayor volumen de acercamientos. El Dépor empezaba a jugar con fuego y el cronómetro pasaba a ser su mejor aliado.

El muro de contención se vino abajo con una concatenación de errores en la defensa. Barth erró en un despeje y habilitó a Alba Redondo. Inês se fue al suelo para enmendar el fallo de su compañera y, lejos de hacerlo, lo empeoró. Penalti para el Real Madrid, una bala que Weir no iba a desperdiciar.

Las esperanzas de puntuar se esfumaron, otra vez, desde el punto de penalti. Pau Quesada solicitó el FVS Challenge por un posible agarrón dentro del área y María Planes se lo concedió. Weir firmó su doblete particular y el Deportivo se marchó de vacío, pero con una sensación inmensa de orgullo después de poner contra las cuerdas al Real Madrid.