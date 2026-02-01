Mi cuenta

Dépor Femenino

Fran Alonso, tras la derrota ante el Real Madrid: "Nos hemos sentido muy perjudicadas con algunas decisiones"

El técnico blanquiazul confirma que Millene tendrá que pasar por quirófano

Bea Arrizado
Bea Arrizado
01/02/2026 14:35
Fran Alonso en el encuentro entre Deportivo y Costa Adeje Tenerife
Fran Alonso en Riazor
Carlota Blanco
Orgullo. Es el principal sentimiento de Fran Alonso después del partido de su equipo ante el Real Madrid. Ni siquiera la derrota (2-4) pudo empañar el buen hacer de las blanquiazules. El técnico del Deportivo lamentó las decisiones arbitrales, en su opinión "extremadamente rigurosas". 

Ainhoa Marín regatea a Shei García en el encuentro entre Deportivo y Real Madrid

La crónica | Dos penaltis dejan al Deportivo sin premio ante el Real Madrid (2-4)

Valoración del partido. "Mi principal sentimiento es orgullo. Hemos sido agresivas, hemos ido a presionar arriba. En el primer tiempo hemos sido superiores. Hemos tenido muy mala suerte con decisiones clave. Ha sido muy difícil jugar contra un equipo de tanta calidad, pero estoy muy orgulloso por lo que mostró el equipo durante los 90 minutos".

Decisiones arbitrales. "No las he visto de vuelta. Pero confío en mis jugadoras. La primera es un bloqueo a Inês y los penaltis son extremadamente rigurosos, no ha habido una pugna distinta a la de otros partidos. Nos hemos sentido muy perjudicadas con esas decisiones, otro día a lo mejor tenemos más suerte. Me sabe mal por mis jugadoras. Estamos cabreados porque cuando jugamos contra un equipo que es el favorito y nos sentimos perjudicadas en decisiones, da rabia. El equipo va a mejor, cada vez con las ideas más claras. Hemos dominado a un súper equipo. Hay que valorarlo. Nos mantendremos unidas y seguiremos creciendo. Partidos como hoy nos refuerzan en esa idea".

Los penaltis son extremadamente rigurosos"

Actitud del equipo en la primera parte. "Muy orgulloso. No nos han logrado hundir a pesar de la velocidad que tienen al espacio jugadoras como Athenea o Feller. Estoy muy contento de cómo lo hemos trabajado. Ha sido una pena porque nos merecimos ir al descanso ganando. Con sus cambios en el segundo tiempo ha cambiado, jugadoras como Linda o Alba lo cambian todo y nos han logrado hundir más. Felicito a mis jugadoras".

Lucía Rivas. "Es uno de esos ejemplos de jugadoras formadas en casa que nos enorgullecen, como Redru o Elena, que también entraron después. No se lo ponemos fácil, pero cuando demuestran esa hambre de triunfar, tienen recompensa. Rivas lleva dos partidos a muy buen nivel, con mucho trabajo, muchos repliegues… Con balón nos da cosas especiales".

Otro gol de Espe Pizarro. "Ha tenido mala suerte por las lesiones, vino un poco tarde en pretemporada y le costó. Cuando estaba volviendo, tuvo otra lesión muscular. Ha tenido una primera vuelta triste, pero desde que volvimos del parón de Navidad ha vuelto a un muy buen nivel. Nos hace más fuertes. Cuando no están, hay otras jugadoras que crecen. Pero ahí están sus números, las presiones que hace, la energía que le da al equipo… El tener en forma a una jugadora así nos da muchísimo. Hoy ha sido una pena porque el resultado desdibuja el trabajo del equipo. Solo siento orgullo a pesar de estar cabreados por la derrota".

Xurxo Gómez