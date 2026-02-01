Mi cuenta

Dépor Femenino

El Una X Una de la derrota ante el Real Madrid: Paula dirige, Lucía y Espe marcan

La mediocentro repartió dos asistencias y dirigió el juego del Deportivo

Bea Arrizado
Bea Arrizado
01/02/2026 17:59
Las jugadoras del Deportivo celebran el gol de Lucía Martínez al Real Madrid
Las jugadoras del Deportivo celebran el gol de Lucía Martínez al Real Madrid
Carlota Blanco
Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras caer en Riazor ante el Real Madrid (2-4).

Ainhoa Marín regatea a Shei García en el encuentro entre Deportivo y Real Madrid

La crónica | Dos penaltis dejan al Deportivo sin premio ante el Real Madrid (2-4)

INÊS PEREIRA (5)

Cometió el penalti sobre Alba Redondo que transformó Weir para poner al Real Madrid por delante. Tuvo paradas de mérito para mantener al equipo con vida.

PAULA NOVO (6)

Cómoda ante las continuas internadas de Feller. Sufrió con la velocidad y el derbode de Linda Caicedo en la segunda mitad.

MERLE BARTH (4)

En las fotos de tres de los cuatro goles del Real Madrid: floja al duelo con Athenea en el segundo, falla en el despeje que da pie al tercero y comete el penalti que origina el cuarto.

RAQUEL GARCÍA (6)

Sólida y concentrada durante los 88 minutos que estuvo sobre el verde. Ayudó a tener paciencia en la salida de balón

VERA MARTÍNEZ (7)

No tenía un papel sencillo, pero cumplió con buena nota. Sin ser lateral, se vació para frenar a Athenea.

PAULA GUTIÉRREZ (8)

Directora de orquesta. Manejó el juego a su antojo y puso dos centros medidos que valieron al Dépor para sumar dos dianas.

LUCÍA MARTÍNEZ (7)

Evitó que una jugadora como Weir brillase, más allá de los dos goles desde el punto de penalti. Abrió el marcador con un buen cabezazo, su primer gol de la temporada.

OLAYA RODRÍGUEZ (6)

Empleada en defensa e inteligente en ataque. Apoyó las internadas de Ainhoa y Rivas. Sirvió como enganche con el ataque.

AINHOA MARÍN (7)

Como siempre, su desborde fue una de las armas más poderosas del Deportivo. Se empleó en defensa para ayudar a Vera.

ESPE PIZARRO (7)

Volvió a marcar. Un potente cabezazo sirvió al Dépor para empatar el encuentro. Agresiva con y sin balón. Demostró estar recuperando su mejor nivel.

LUCÍA RIVAS (7)

Segunda titularidad consecutiva para la canterana. No se amedrentó ante un equipo como el Real Madrid y aportó verticalidad. Se atrevió con varios uno contra uno.

Los cambios

SAMARA ORTIZ (5)

Entró para dar frescura en la banda derecha.

MARISA GARCÍA (4)

No fue capaz de aportar.

REDRU (5)

Contundente ante el asedio de las blancas.

BÁRBARA LATORRE (S.C.)

No logró entrar mucho en contacto con el balón.

ELENA VÁZQUEZ (S.C.)

Sin tiempo para demostrar.

