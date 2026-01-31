Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

La previa | Riazor mide la fuerza del Real Madrid

El Deportivo recibe al equipo blanco, que vuelve a la competición liguera después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona

Bea Arrizado
Bea Arrizado
31/01/2026 23:15
Ainhoa Marín es levantada por Samara Ortiz tras anotar un gol en el Dépor-Granada en Riazor
Ainhoa Marín es levantada por Samara Ortiz tras anotar un gol en el Dépor-Granada en Riazor
Carlota Blanco
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Llegan las estrellas a Riazor. Después de 19 días, Ainhoa Marín, Inês Pereira, Paula Gutiérrez y compañía regresan al feudo blanquiazul. Dos jornadas han pasado desde la última vez que el Deportivo pisó el verde de su estadio, ante el Costa Adeje Tenerife (1-1). El calendario le deparó dos salidas, una a Badalona y otra Logroño. La primera se saldó con una derrota que alargó la mala racha lejos de casa (1-0); la segunda, con una victoria contundente para despejar las dudas a domicilio (0-4). No solo a nivel de resultado, sino también de juego. El Dépor pasó por encima del DUX Logroño en todos los sentidos. Y quizás esa haya sido la mejor forma de espantar a los fantasmas que atormentaban al equipo herculino siempre que actuaba como visitante. Además de servir como aliciente perfecto justo antes de recibir a uno de los cocos de la Liga F: el Real Madrid.

Ainhoa Marín y Vera Martínez celebran un gol en Riazor

El mágico febrero vuelve a escena para el Deportivo

Más información

El conjunto dirigido por Pau Quesada pisará Riazor con ganas de sangre. No por tener una fijación con el Deportivo, sino por la necesidad de redimirse después de caer en la final de la Supercopa de España, ante el Barcelona (2-0).

En competición liguera, la escuadra merengue atraviesa un momento delicado. Aunque la zona que da acceso a Europa no parece peligrar –mantiene un margen de nueve puntos sobre el Costa Adeje Tenerife, cuarto clasificado–, la pelea por el título está desahuciada, salvo carambola en esta segunda vuelta. El Barcelona no levante el pie del acelerador y aventaja en diez puntos al Real Madrid. Para colmo, las dos últimas jornadas no ayudaron a despejar las dudas. El Athletic Club se marchó del Di Stéfano con los tres puntos merced a un tanto de Sara Ortega (0-1) y el Levante, colista, fue capaz de hacerle sufrir hasta el final, a pesar de acabar sucumbiendo al talento de las blancas (1-2).

Territorio fetiche

El Deportivo tiene varios motivos para confiar en sacar algo positivo. El primero es su rendimiento como local. Por Riazor ya pasaron equipos como Atlético de Madrid, Costa Adeje Tenerife, pero la realidad es que solo el Madrid CFF fue capaz de llevarse los tres puntos. Y sobre la bocina gracias a una jugada a balón parado.

Jugadoras del Deportivo hacen piña en Riazor en la previa al partido ante el Atlético de Madrid

Riazor ya es ese escenario que hace temblar a los grandes

Más información

El Dépor juega en su casa con el tanque de la confianza lleno al máximo. Las blanquiazules demuestran en Riazor una comodidad que les permite, no solo desplegar su mejor juego, sino también puntuar al ritmo de los equipos de la zona noble.

Las ganas de revancha jugarán también un factor clave. En la primera vuelta, el conjunto herculino recibió una goleada (4-0), a pesar de disputar entorno a una hora de partido con una jugadora más por la expulsión de Shei García. A esa derrota se suma la última que sufrió en Riazor a manos del Real Madrid. Las blanquiazules se pusieron por delante en el minuto 36 con una diana de Pancha Lara y, cuando el deportivismo ya soñaba con tres puntos de oro, las blancas les hicieron despertar a base de efectividad. Olga Carmona en el 80, Alba Redondo en el 85, María Méndez en el 89 y Signe Bruun en el tiempo extra.

La derrota del Espanyol en Lezama (2-1) ofrece además la posibilidad de seguir acechando la media tabla. El equipo perico se mantiene a tres puntos del Dépor al no poder sumar ante el Athletic Club.

Tal y como expresó Fran Alonso, “ganar sería una proeza”. Sobre todo porque delante estarán algunas de las mejores jugadoras de Europa. Pero quizás es el momento de “ser valientes, tener respeto al rival, pero no miedo” y demostrar que en Riazor, manda el Deportivo.

Fran Alonso en el encuentro entre Deportivo y Costa Adeje Tenerife

Fran Alonso: "Es el momento de ser valientes y tener respeto al rival, pero no miedo"

Más información

Alineaciones probables

Deportivo: Inês Pereira; Vera, Raquel, Barth, Samara; Paula Gutiérrez, Lucía Martínez; Olaya; Ainhoa Marín, Espe Pizarro, Lucía Rivas.

Real Madrid: Misa Rodríguez; Holmgaard, María Méndez, Lakrar, Shei García; Däbritz, Angeldahl, Weir; Linda Caicedo, Bruun, Eva Navarro.

Árbitra: María Planes (c. murciano).

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Imagen del Victoria-Paiosaco de la pasada jornada

Las previas | El Órdenes puede superar al Negreira y el Paiosaco se la juega
Santi Mendoza
Mario Soriano en el duelo ante la Cultrual Leonesa.jpg

Un penalti "que cambia la cara a todos"
Dani Fernández
Remate de una jugadora del Zalaeta contra el Arona

El Zalaeta cae por la vía rápida en Leganés (3-0)
Redacción
Stoichkov, intentando rematar, ante la mirada de Marta Huerta en segundo plano

El Deportivo sortea la alerta amarilla y sale ‘limpio’ de León
Xurxo Gómez