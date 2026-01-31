La previa | Riazor mide la fuerza del Real Madrid

Ainhoa Marín es levantada por Samara Ortiz tras anotar un gol en el Dépor-Granada en Riazor Carlota Blanco

Llegan las estrellas a Riazor. Después de 19 días, Ainhoa Marín, Inês Pereira, Paula Gutiérrez y compañía regresan al feudo blanquiazul. Dos jornadas han pasado desde la última vez que el Deportivo pisó el verde de su estadio, ante el Costa Adeje Tenerife (1-1). El calendario le deparó dos salidas, una a Badalona y otra Logroño. La primera se saldó con una derrota que alargó la mala racha lejos de casa (1-0); la segunda, con una victoria contundente para despejar las dudas a domicilio (0-4). No solo a nivel de resultado, sino también de juego. El Dépor pasó por encima del DUX Logroño en todos los sentidos. Y quizás esa haya sido la mejor forma de espantar a los fantasmas que atormentaban al equipo herculino siempre que actuaba como visitante. Además de servir como aliciente perfecto justo antes de recibir a uno de los cocos de la Liga F: el Real Madrid.

El conjunto dirigido por Pau Quesada pisará Riazor con ganas de sangre. No por tener una fijación con el Deportivo, sino por la necesidad de redimirse después de caer en la final de la Supercopa de España, ante el Barcelona (2-0).

En competición liguera, la escuadra merengue atraviesa un momento delicado. Aunque la zona que da acceso a Europa no parece peligrar –mantiene un margen de nueve puntos sobre el Costa Adeje Tenerife, cuarto clasificado–, la pelea por el título está desahuciada, salvo carambola en esta segunda vuelta. El Barcelona no levante el pie del acelerador y aventaja en diez puntos al Real Madrid. Para colmo, las dos últimas jornadas no ayudaron a despejar las dudas. El Athletic Club se marchó del Di Stéfano con los tres puntos merced a un tanto de Sara Ortega (0-1) y el Levante, colista, fue capaz de hacerle sufrir hasta el final, a pesar de acabar sucumbiendo al talento de las blancas (1-2).

Territorio fetiche

El Deportivo tiene varios motivos para confiar en sacar algo positivo. El primero es su rendimiento como local. Por Riazor ya pasaron equipos como Atlético de Madrid, Costa Adeje Tenerife, pero la realidad es que solo el Madrid CFF fue capaz de llevarse los tres puntos. Y sobre la bocina gracias a una jugada a balón parado.

El Dépor juega en su casa con el tanque de la confianza lleno al máximo. Las blanquiazules demuestran en Riazor una comodidad que les permite, no solo desplegar su mejor juego, sino también puntuar al ritmo de los equipos de la zona noble.

Las ganas de revancha jugarán también un factor clave. En la primera vuelta, el conjunto herculino recibió una goleada (4-0), a pesar de disputar entorno a una hora de partido con una jugadora más por la expulsión de Shei García. A esa derrota se suma la última que sufrió en Riazor a manos del Real Madrid. Las blanquiazules se pusieron por delante en el minuto 36 con una diana de Pancha Lara y, cuando el deportivismo ya soñaba con tres puntos de oro, las blancas les hicieron despertar a base de efectividad. Olga Carmona en el 80, Alba Redondo en el 85, María Méndez en el 89 y Signe Bruun en el tiempo extra.

La derrota del Espanyol en Lezama (2-1) ofrece además la posibilidad de seguir acechando la media tabla. El equipo perico se mantiene a tres puntos del Dépor al no poder sumar ante el Athletic Club.

Tal y como expresó Fran Alonso, “ganar sería una proeza”. Sobre todo porque delante estarán algunas de las mejores jugadoras de Europa. Pero quizás es el momento de “ser valientes, tener respeto al rival, pero no miedo” y demostrar que en Riazor, manda el Deportivo.

