Dépor Femenino

La delantera internacional sudafricana Hildah Magaia refuerza al Deportivo

Tiene 31 años y procede del Tijuana mexicano

Sergio Baltar
30/01/2026 21:01
Hildah Magaia, durante un partido con Sudáfrica en el Mundial de 2023
Hildah Magaia, durante un partido con Sudáfrica en el Mundial de 2023
CED
Hildah Magaia, delantera internacional por Sudáfrica, se ha convertido en el primer fichaje invernal del Deportivo, según anunció el propio club a través de sus canales oficiales.

La jugadora, de 31 años, llega procedente del Tijuana mexicano y cuenta con experiencia en las principales ligas de diversos países, como Estados Unidos, Corea del Sur, Suecia, México y su propio país natal.

Kansas City, Sportstoto WFC, Moron BK, University of Pretoria,  Tshwane University of Technology, Mazatlán FC y Tijuana son los equipos en los que ha militado en su carrera futbolística.

Magaia participó en el Mundial 2023, en el que disputó cuatro encuentros y firmó dos goles y una asistencia. Además, ganó la Copa de África 2022, en la que se llevó la Bota de Oro a la máxima goleadora.

