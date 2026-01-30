La delantera internacional sudafricana Hildah Magaia refuerza al Deportivo
Tiene 31 años y procede del Tijuana mexicano
Hildah Magaia, delantera internacional por Sudáfrica, se ha convertido en el primer fichaje invernal del Deportivo, según anunció el propio club a través de sus canales oficiales.
La jugadora, de 31 años, llega procedente del Tijuana mexicano y cuenta con experiencia en las principales ligas de diversos países, como Estados Unidos, Corea del Sur, Suecia, México y su propio país natal.
Kansas City, Sportstoto WFC, Moron BK, University of Pretoria, Tshwane University of Technology, Mazatlán FC y Tijuana son los equipos en los que ha militado en su carrera futbolística.
Magaia participó en el Mundial 2023, en el que disputó cuatro encuentros y firmó dos goles y una asistencia. Además, ganó la Copa de África 2022, en la que se llevó la Bota de Oro a la máxima goleadora.