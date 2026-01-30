Fran Alonso: "Es el momento de ser valientes y tener respeto al rival, pero no miedo"

Fran Alonso en el encuentro entre Deportivo y Costa Adeje Tenerife Carlota Blanco

“Es el momento de ser valientes y tener respeto al rival, pero no miedo”, asegura Fran Alonso, técnico del Dépor, tras la goleada de sus futbolistas ante el DUX Logroño la pasada jornada y ante la visita del Real Madrid a Riazor este domingo (12.00 horas). El preparador blanquiazul analizó el duelo este viernes en rueda de prensa.

Victoria pasada jornada. "Era una final contra un rival directo y era un partido crítico para nosotras. El perderlo nos quedábamos a dos puntos del descensoy el ganarlo, nos quedamos a cinco, más el golaveraje. Entonces, la diferencia era abismal. Era un partido muy importante. Estamos muy contentas, no solo por la victoria, que era clave, que la actuación fue buenísima, probablemente uno de nuestros mejores partidos en Liga F desde el año pasado y creo que ya aquí sufrimos, es un equipo que es engañoso porque no ha ganado, pero compite muy bien, muy físico. Equipos como el Real Madrid no fueron capaces de ganar allí. Mostramos mucha solvencia, ambición, incluso con el resultado a favor, seguíamos yendo a por más. Queríamos darlo todo y muy orgulloso con nuestra actuación. Ya veníamos diciendo que el equipo estaba creciendo, que nos sentíamos bien, en el comienzo de una buena racha y esperemos que sea el inicio de una muy buena racha. Ahora tenemos un rival dificilísimo en casa, pero espero que con la forma que hemos demostrado en casa y el apoyo de la afición, podamos hacer la proeza y sacar los tres puntos".

Ánimos tras la victoria. "La felicidad es importante porque este año hemos sufrido mucho, entonces estas victorias hay que disfrutarlas, pero con los pies en el suelo, nos tienen que servir para crecer, para seguir siendo valientes, ya sin tener tanto miedo en caso de perder, meternos en descenso, pero es para crecer, porque en realidad no hemos hecho nada. Nos estamos acercando más a la versión que creemos que podemos dar y ahora eso nos vale para seguir trabajando duro, queriendo mejorar y para seguir luchando por puestos. Es nuestra primera victoria fuera de casa, pero no debería ser la única fuera de casa en la segunda vuelta. Mucho por mejorar, crecer y lo bueno es que tanto el cuerpo técnico como el vestuario tenemos mucha hambre y queremos más. Estos cinco puntos sobre el DUX nos ayudan a mirar más hacia arriba y menos para abajo".

Real Madrid. "Un partido dificilísimo. Es cierto que vienen entre dos competiciones para ellas, la Supercopa y ahora la Copa de la Reina, pero tienen una plantilla muy amplia, de muchísima calidad y juegue quien juegue, tiene jugadoras de muchísimo nivel. Son de las mejores de Europa, entonces me espero un partido dificilísimo. Pero es cierto que este año hemos dado una muy buena versión en casa, solo hemos perdido un partido, nos hemos mostrado muy serias, hemos competido muy bien y ahora viene un equipo que el año pasado estuvimos a diez minutos de hacer la proeza, pero estábamos en una situación más débil psicológicamente, nos marcaron el empate y nos hundimos, y al final fue un resultado más abultado, pero hasta el minuto 80 ganábamos 1-0. Este año tenemos mucha más moral, ellas también son más fuertes que el año pasado, entonces probablemente va a ser un partido más difícil, pero con el apoyo de nuestra afición va a ser un reto bonito y vamos a ir con muchísima ilusión de sacar los tres puntos. Vamos a ser valientes para ello".

Ambiente. "Lo que más nos enorgullece es jugar en Riazor y ver el ambiente increíble. Es un partido que es dificilísimo, ganar sería una proeza, pero le pediría al deportivismo que vengan a apoyarnos, que no les vamos a fallar, vamos a darlo todo y espero que después del partido se cumpla la proeza y podamos celebrar los tres puntos todos juntos".

Esquema. "Una cosa es el esquema y otra el modelo de juego, si vamos a ser presionantes o tener más el balón, posesiones más largas. Eso no va a cambiar, pero contra rivales como el Barcelona es muy difícil tener una posesión larga. Tenemos la facilidad para jugar línea de cinco y de cuatro. Creo que hemos hecho buenos partidos con las dos formaciones y también malos, pero para nosotras lo importante es casa es ser lo más agresivas, dominantes y valientes posibles, sobre todo ahora que no estamos tan preocupadas por la palabra descenso. Es el momento de ser valientes y tener respeto al rival, pero no miedo".