El Deportivo ficha gol para su filial. El conjunto femenino cuenta ya con la delantera Karla Bermejo, tal y como anunció la entidad este viernes. La futbolista de 19 años -cumplirá 20 este mes de agosto- llega en calidad de cesión procedente del Racing Power, de la Primera División de Portugal.

Bermejo es barcelonesa e internacional con España en categoría sub-16, sub-17 y sub-19.

La catalana se formó en las categorías inferiores del Son Sardina, club con el que debutó en el primer equipo con tan solo 15 años. Además, en la 2020-21, Karla Bermejo fue la máxima goleadora de las tres primeras ligas nacionales con un total de 31 dianas.

Tres temporadas después, un gol suyo fue definitivo para que el Atlético Baleares eliminase al Dépor Abanca de la Copa de la Reina.

Después de haberse entrenado ya este viernes, la delantera apunta a poder debutar con el filial blanquiazul el domingo en Zubieta, ante la Real Sociedad B.