Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

El Deportivo ficha gol para su filial

Incorpora cedida a Karla Bermejo, una delantera de 19 años e internacional con España en inferiores

Sergio Baltar
30/01/2026 18:26
Karla Bermejo, junto a Kevin Cabado
Karla Bermejo, junto a Kevin Cabado
RCD
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Deportivo ficha gol para su filial. El conjunto femenino cuenta ya con la delantera Karla Bermejo, tal y como anunció la entidad este viernes. La futbolista de 19 años -cumplirá 20 este mes de agosto- llega en calidad de cesión procedente del Racing Power, de la Primera División de Portugal.

Bermejo es barcelonesa e internacional con España en categoría sub-16, sub-17 y sub-19

La catalana se formó en las categorías inferiores del Son Sardina, club con el que debutó en el primer equipo con tan solo 15 años. Además, en la 2020-21, Karla Bermejo fue la máxima goleadora de las tres primeras ligas nacionales con un total de 31 dianas.

Fran Alonso en el encuentro entre Deportivo y Costa Adeje Tenerife

Fran Alonso: "Es el momento de ser valientes y tener respeto al rival, pero no miedo"

Más información

Tres temporadas después, un gol suyo fue definitivo para que el Atlético Baleares eliminase al Dépor Abanca de la Copa de la Reina.

Después de haberse entrenado ya este viernes, la delantera apunta a poder debutar con el filial blanquiazul el domingo en Zubieta, ante la Real Sociedad B.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Ainhoa Marín, frente al DUX Logroño en Riazor

Ainhoa Marín, la primera de las 'mortales' de la Liga F
Israel Zautúa
Zakaria Eddahchouri, frente al Racing de Santander en Riazor

La extraña sensación de vivir sin Zaka
Israel Zautúa
Antonio Hidalgo, durante el partido de Copa contra el Atlético

La regularidad que urge a Hidalgo ante la mala racha del Dépor
Israel Zautúa
Fran Alonso en el encuentro entre Deportivo y Costa Adeje Tenerife

Fran Alonso: "Es el momento de ser valientes y tener respeto al rival, pero no miedo"
Israel Zautúa