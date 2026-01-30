Mi cuenta

Dépor Femenino

Ainhoa Marín, la primera de las 'mortales' de la Liga F

La blanquiazul, que lleva cinco goles y cuatro asistencias, es la que más produce en ataque, al margen del Barça, Real Madrid y del Atlético

Israel Zautúa
Israel Zautúa
30/01/2026 20:00
Ainhoa Marín, frente al DUX Logroño en Riazor
Ainhoa Marín, frente al DUX Logroño en Riazor
Germán Barreiros
El Deportivo recibe el domingo a un rival de un nivel superior, como el Real Madrid, con “unas de las mejores futbolistas de Europa”, como avisa el técnico blanquiazul, Fran Alonso, pero lo hace con una enchufadísima Ainhoa Marín que es la jugadora de la Liga F que más produce en ataque, fuera de las futbolistas de los equipos de otra ‘galaxia’ como el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

El Barça copa los primeros puestos tanto en la clasificación de goleadoras como en la de asistentes. Ewa Pajor y Claudia Pina lucen unos números difíciles de igualar. Los quince goles de la polaca y los catorce de la internacional española no están al alcance de casi ninguna otra rival. En el apartado de asistencias, también aparece al frente otra culé como Mapi León, empatada, con siete pases de gol, con la brasileña del Atlético Luany. Con media docena de asistencias figura otra azulgrana, Kika Nazareth, junto a la madridista Eva Navarro.

Ainhoa Marín y Vera Martínez celebran un gol en Riazor

El mágico febrero vuelve a escena para el Deportivo

Otras tres barcelonistas y la jugadora del Real Madrid Athenea del Castilllo han dado cinco pases de gol en lo que llevamos de temporada. Y a continuación, aparece la deportivista Ainhoa Marín, autora de cuatro asistencias que, unidas a sus cinco goles, la han hecho participar de manera directa en nueve de las 16 dianas que ha materializado el Deportivo. Es decir, en el 56,25% de los tantos de la escuadra herculina.

La delantera deportivista está entre las trece principales goleadoras de la categoría de oro y entre las catorce máximas asistentes. Además, con esa participación directa en nueve tantos es la primera de las ‘mortales’ en producción ofensiva. Pajor y Pina lo han hecho en 19 ocasiones, con quince goles y cuatro asistencias la polaca y catorce goles y cinco pases decisivos la española. Pero después de las azulgranas, las madridistas y las rojiblancas, aparece Ainhoa en cabeza. Antes, la primera era la española de origen nigeriano Edna Imade, con sus once tantos con la Real Sociedad, pero el pasado 30 de diciembre el Bayern de Múnich la recuperó de su cesión en el club txuri-urdin tras su excelente rendimiento durante la primera mitad de la competición.

El Deportivo necesitará mañana más que nunca la mejor versión de la catalana Ainhoa Marín. Enfrente espera el segundo clasificado, el Real Madrid, frente al que la atacante formada en la cantera del Barça tendrá la ocasión de exhibir su poderío ofensivo.

Elena: "No Dépor estánse facendo as cousas moi ben coa canteira"

