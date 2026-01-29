Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor Femenino

Elena: "No Dépor estánse facendo as cousas moi ben coa canteira"

La jugadora blanquiazul compareció tras el importante triunfo ante el Dux Logroño 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
29/01/2026 12:51
Elena Vázquez, durante un partido con el Dépor femenino
La jugadora del Dépor femenino Elena Vázquez compareció en sala de prensa después de la importante victoria ante el DUX Logroño (0-4). 

Una victoria para quitarse un peso de encima:  "A verdade é que preparamos moi ben o partido durante a semana. Estamos nun bo momento para todos os retos que temos por diante. Esta vitoria deunos moita confianza, seguimos escalando puntos na clasificación". 

Su temporada en el plano personal: "Estou moi contenta por estar aquí nun club tan grande como o Dépor. Penso seguir afianzándome no equipo, ter continuidade. Estanse facendo as cousas moi ben coa canteira, metendo man e a nivel futbolístico quero seguir crecendo cosas miñas compañeiras".

¿Qué le pide Fran Alonso? Pídeme bastante tranquilidade, que xogue como sei, dame confianza. Dime que faga o que fago nos adestramentos.

Real Madrid, seguinte rival: "Despois da victoria desta fin de semana temos moita confianza. Sabemos o rival duro que nos agarda, xogamos na casa e animar a todo o mundo que nos veña a ver. Queremos facernos fortes e agardamos acadar un resultado positivo".

Ainhoa Marín y Vera Martínez celebran un gol en Riazor

El mágico febrero vuelve a escena para el Deportivo

Mejor en Riazor que a domicilio: "Creo que xogar en Riazor motívanos moito e na casa facémonos bastante fortes e xogamos ben todas xuntas.- Tamén poñer en valor o que nos apoian os siareiros que nos veñen ver e animan dende fóra. Ogallá sigan vindo os nosos partidos e nos animen o máximo posible".

