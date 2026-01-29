El mágico febrero vuelve a escena para el Deportivo

Ainhoa Marín y Vera Martínez celebran un gol en Riazor GERMÁN BARREIROS

El Deportivo dice adiós al primer mes de año con la ilusión de haber aprobado por fin la asignatura suspensa de la primera vuelta y con la moral de acabar goleando en el último encuentro.

En Logroño, las blanquiazules dieron un vuelco a la situación que arrastraban como visitantes y se preparan para que en las estadísticas no quede como una simple anécdota de un día suelto, sino como punto de inflexión hasta final de temporada.

Tras sumar cuatro puntos de nueve posibles en el mes de enero, con dos actuaciones que dejaron buenas sensaciones y otro en el medio que aguó algo el vino, las herculinas pasan página en el calendario y encaran un mes mágico en el que la campaña pasada cerraron media permanencia.

Subidas a la ola, las de Fran Alonso se mantuvieron invictas durante el mes de febrero para prolongar el buen momento que atravesaban y acumular doce de 18 puntos. Un tramo de temporada en el que en seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota sumaron el 44,4% de su puntuación final. Ni Atlético de Madrid (3º clasificado al final de curso), Valencia (16º) y Real Sociedad fueron capaces de frenarlas en seco, con un cinco de nueve posibles más que meritorio. Mientras las hojas de los árboles terminaban de caer al frío y húmedo suelo, el Dépor se levantó y cogió una bocanada de aire fresco para dejar de preocuparse por un posible descenso a Segunda División.

El presente que afrontan las herculinas recuerda al vivido hace exactamente un año. Con muchas semejanzas, aunque con alguna pequeña variación en el contexto. Un equipo de Champions League, dos de zona noble y el colista volverán a ser las rivales del Deportivo a lo largo de febrero.

El primer combate a superar será el de este domingo a las 12.00 horas, ante el Real Madrid. El cuadro blanco, que llegará de disputar un partido de competición europea ante el París, y que viene de caer en la final de la Supercopa ante el Barcelona por 2-0, visitará Riazor con el objetivo de lamer sus heridas más recientes. Además, la cita devolverá a tres exdeportivistas a la que fue su casa anteriormente. Misa, María Méndez y Athenea del Castillo vivirán un día especial. Lo mismo la parroquia local, que volverá a ver a tres jugadoras que vestidas con los colores del Deportivo escribieron la página más dorada del femenino.

La siguiente parada, el 8 de febrero a las 14.00, será en la capital española. La plantilla se desplazará hasta allá para medir fuerzas con el Madrid CF, séptimo clasificado que logró escapar de A Coruña con los tres puntos en el bolsillo gracias a un gol de Nuria Mendoza a falta de un minuto para el final.

El Sevilla será el otro contendiente que visite Riazor, una semana antes de llegar al último partido del mes ante el Levante, en la Comunidad Valenciana. Las azulgrana tan solo han sido capaces de sumar cinco puntos hasta el momento, con solo uno sumado a los ojos de su afición.

El calendario ha sido caprichoso y ha querido emular la posición de las rivales a las que se enfrentaron el año pasado con las que ocupan ahora Real Madrid, Madrid CF, Sevilla y Levante. Una época del año que a las blanquiazules se les dio especialmente bien y que intentarán imitar de nuevo para poder luchar hasta el final por un mejor puesto.

La situación en la tabla clasificatoria llama a la calma. Pese a que el balance de goles es idéntico al de la temporada anterior (-14) y que solo ocupan un escalón más alto en Liga, la distancia con los puestos de descenso se ha incrementado en más del triple.