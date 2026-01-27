Las canteranas piden protagonismo en el Deportivo

Lucía Rivas en el encuentro ante el Costa Adeje Tenerife Carlota Blanco

Unas irrumpen con una fuerza inusual; otras, lo hacen de una forma más progresiva. Pero al fin y al cabo, son varias las canteranas del Deportivo que llegan al primer equipo y aportan una alternativa.

Según la normativa UEFA, un canterano es aquel futbolista que, independientemente de su nacionalidad, ha sido entrenado por su propio club durante al menos tres años entre los 15 y los 21 años de edad. No obstante, en el fútbol femenino, esa definición se difumina. Sobre todo porque hay entidades, como en el caso del Deportivo, que hasta hace poco no contaban con categorías inferiores.

Entran así en la horquilla futbolistas como Lía Muíño o Eva Dios. En el caso de la coruñesa, recaló en las filas del conjunto blanquiazul en el año de su creación, en 2016, mientras que la arousana se incorporó a las filas del filial deportivista en 2020, cuando tenía apenas 18 años. Más evidentes son los casos de jugadoras como Lucía Rivas, Paula Novo, Monteagudo o Elena Vázquez, estas últimas con ficha del primer equipo tras dar el salto de forma oficial el pasado verano. Sea como sea, son ya varias las jugadoras que, de una forma u otra, han ofrecido a Fran Alonso diferentes opciones.

La última en causar un terremoto en el primer equipo fue Lucía Rivas. La extremo coruñesa, que empezó a asomar la cabeza tras superar una rotura de ligamento cruzado anterior que le mantuvo alejada del verde durante trece meses, se estrenó como titular ante el DUX Logroño y firmó una actuación a la altura de pocas jugadoras tan jóvenes. Repartió una asistencia a Paula Gutiérrez y rubricó su primer tanto en la máxima categoría. Por lo pronto acumula 155 minutos en Liga F, aunque sería de extrañar que esa cifra no creciese de forma exponencial en las próximas jornadas.

No es Rivas la primera canterana que, en esta temporada, cobra un papel importante en los planes de Fran Alonso. Antes lo hizo Monteagudo, que pasó de no contar con ningún minuto en el curso pasado a adueñarse del lateral izquierdo con una solidez pasmosa. De hecho, solo una lesión frenó su continuidad.

En Logroño, su nombre apareció en la convocatoria por tercera vez consecutiva, aunque todavía no ha participado tras su recuperación. Mientras, el técnico madrileño ha tenido que reinventarse y, finalmente, ha encontrado en Vera una lateral de garantías, con la que ahora Monteagudo deberá competir para recuperar lo que un día fue suyo.

Montaña rusa

La lesión de ‘Monti’ le abrió la puerta de los minutos a Paula Novo. Antes de reconvertir a Vera, el entrenador blanquiazul optó por desplazar a Samara y dar entrada al once a la de Boiro. Así es que, la lateral, aún con ficha del filial, elevó a 858 sus minutos con el primer equipo. Sin embargo, desde la irrupción de Vera en el flanco izquierdo, Samara ha regresado a su posición natural y Novo se ha visto relegada al banquillo.

En esa montaña rusa de titularidades y banquillo vive también Elena Vázquez. Sus apariciones en el once blanquiazul son siempre una incógnita. Lo que sí es una seguridad es que, cuando aparece, sus actuaciones acompañan al equipo y sus 18 años pasa a ser un mero número. Contundencia y buen pie para un Dépor que ansía recuperar la solidez en defensa. Esa que Elena demostró aportar en Las Gaunas la pasada jornada.

Sin participación

Otra historia son los casos de Lía Muíño y Eva Dios. La primera parecía haber encontrado el camino tras entrar en varios encuentros desde el banquillo, pero su participación se fue diluyendo; la segunda, apenas acumula 110 minutos y su protagonismo se reduce a minutos residuales.

Lo que sí está claro es que las canteranas pisan fuerte y por lo pronto, Fran Alonso, no les niega protagonismo.