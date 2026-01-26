Dos estrenos goleadores para dos redenciones diferentes

Espe Pizarro y Lucía Rivas celebran el segundo tanto de la uruguaya en Las Gaunas RCDEPORTIVO

Hay futbolistas que nacen con una especie de don que les permite acortar plazos en su carrera deportiva. Son esas jugadoras que aterrizan en la Liga F y se adaptan a ella con una facilidad pasmosa y expresan su talento como si la categoría no importase. Ni tampoco la edad. Esa que, de no ser por su documento de identidad, parecería mucho mayor. Al menos en cuanto a experiencia. Lucía Rivas (Caldas de Reis, 2007) se ganó en Las Gaunas, de forma definitiva, el derecho a ser una más en el primer equipo. Aunque su ficha diga lo contrario.

La joven extremo ya fue dando avisos en anteriores jornadas, en las que fue capa de cambiar la cara al equipo desde el banquillo merced a su verticalidad. Ante el DUX Logroño se estrenó como titular, una condición que aprovechó para certificar que está lista y que, esa puerta imaginaria hacia el primer equipo, está más que derribada.

Quizás el Deportivo necesitaba esa pizca de inconsciencia en la zona ofensiva. Una extremo que disfruta sin presión, pero con la responsabilidad de defender la camiseta con honor. Rivas derrochó ese talento que ya desveló en categorías inferiores y que le sirvió para colgarse la etiqueta de “joya blanquiazul”. Esa que, lejos de pesarle, la porta con orgullo.

Primera titularidad, primera asistencia y primer gol. Todo ello después de regresar tras trece meses de recuperación por una lesión que siempre genera dudas. La rotura de ligamento cruzado anterior se convierte en un viaje de no retorno que transforma a la futbolista hasta el punto de no volver a ser nunca igual. Que no peor. Como Rivas, canterana que genera satisfacción en todo el deportivismo. Y también en su entrenador, que al término del encuentro, no dudó en alabar su actuación: “Ha estado más de un año parada y para mí es un auténtico orgullo. Ha sido su debut como titular y creo que es el debut perfecto. Ha sido valiente, ha encarado... Nos ha dado muchísimo”.

La de Caldas sube enteros en la lista y, la baja de Millene, duele menos cuando una futbolista de la calidad de Rivas emerge con tanta fuerza. Aunque la brasileña sea siempre un pilar insustituible en el ataque deportivista.

Pegada por dos

Al de Rivas le siguió otro estreno, quizás más necesario a nivel mental. Espe Pizarro firmó su primera diana y también su primer doblete con el escudo del Deportivo. Además, repartió una asistencia a la propia Rivas. Más allá de los números, tan necesarios como sanadores, la uruguaya se quitó un peso de encima.

Con la incorporación de la ex del Eibar, el conjunto coruñés dio un salto de calidad a su ataque. Al menos así lo decía su cartel. Sin embargo, los múltiples problemas musculares cortaron su progresión. Y las dudas invadieron al deportivismo. En Las Gaunas, Espe Pizarro las borró de un plumazo. O más bien dos. Exhibió electricidad en ataque y, sobre todo, pegada. Esa que demostró tener en Ipurua y que, de forma más que probable, motivó su fichaje por el Deportivo.

En Logroño el conjunto blanquiazul se liberó. A nivel colectivo y también a nivel individual. Se quitó una losa de encima que parecía oprimir las ideas de un equipo que, en Riazor, demostraba saber de qué iba el asunto. Caprichoso el fútbol, o no, la mejor actuación llegó lejos del feudo herculino.