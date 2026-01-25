La previa | Las Gaunas como escenario para quitarse el complejo

Espe Pizarro a punto de golpear el esférico en el partido ante el Costa Adeje Tenerife Carlota Blanco

Ocho jornadas sin ganar a domicilio. Fue y es la peor racha de la historia del Deportivo en la máxima categoría del fútbol español. La sufrió en la temporada 2020-21 y la vuelve a padecer en la actualidad. Aunque la realidad es que poco queda de aquella plantilla que terminó sucumbiendo al descenso. De hecho, solo cuatro jugadoras siguen en el club: Cris Martínez –de baja por su maternidad–, Eva Dios, Lía Muíño y Carlota Sánchez. Por aquel entonces, solo el fin de la competición pudo acabar con la mala dinámica. Sin embargo, el Deportivo actual tiene esta tarde la oportunidad idónea para hacerlo.

El conjunto dirigido por Fran Alonso visita a un DUX Logroño que todavía no ha estrenado su casillero de victorias. Ni en su feudo, ni lejos de él. La confianza cae así del lado de un Dépor que, bajo el calor de su afición, no solo es capaz de competir, sino también de ganar a rivales de su nivel y empatar a otros con aspiraciones mayores.

Recupera además el técnico blanquiazul a Barth y a Marisa. Esta última, más necesaria que nunca tras la lesión de Millene. Aunque quizás es pronto para que parta como titular, tener balas en la recámara siempre es positivo. Y más cuando a esa munición se ha sumado la opción de Lucía Rivas. La canterana, que está entrando cada vez más en los planes de Fran Alonso, ya ha demostrado frente al Tenerife y Badalona ser capaz de aportar una verticalidad necesaria para el Dépor.

Es precisamente esa agresividad de cara a puerta lo que necesita el conjunto coruñés. Y tiene jugadoras para hacerlo. Porque pocos equipos de Liga F pueden tener a una futbolista tan diferencial como Ainhoa Marín en sus filas. Solo hay que atreverse a acompañarla. Sin complejos y con desparpajo.

Solidez defensiva

El Dépor sabe cuál es el camino correcto para competir tal y como exige la Liga F. Así lo demuestra en Riazor cada quince días. Pero necesita tener la capacidad de extrapolar esa seriedad a los encuentros a domicilio. Empezando por hoy.

La concentración sin balón es uno de los puntos débiles que le impide sumar lejos de casa. Y los números lo reflejan. Porque de los 30 goles encajados por la escuadra blanquiazul, 24 se corresponden con partidos disputados como visitante. Construir hacia delante, desde una presión ordenada, puede ser clave para ganarle a un DUX Logroño que ya demostró en la primera vuelta tener veneno arriba. Llega pocas veces, pero cuando lo hace, pica sin piedad.

Sin presión

En la temporada pasada, la presión solía caer del lado de las blanquiazules. Pero esta vez es diferente. El Deportivo, que no ve peligrar la categoría –tiene un margen de ocho puntos sobre el descenso–, se planta en Las Gaunas liberado de esa intimidación que puede suponer la pelea por el descenso. Sí la tendrá el DUX Logroño al que, con seis puntos, le urge ganar para acercarse a la permanencia.

De esa batalla deberá sacar tajada el Dépor para, desde la tranquilidad, dar un golpe sobre la mesa que le permita desquitarse y, a su vez, escalar puestos en la tabla.