La crónica | El Dépor se aprovecha del DUX Logroño para llenar el tanque de confianza (0-4)

Ainhoa Marín en el encuentro ante el DUX Logroño RCDEPORTIVO

Convenció, se liberó y sumó tres puntos. Lo del Deportivo como visitante ya asemejaba ser un tema más psicológico que futbolístico. Un bloqueo mental que impedía a las blanquiazules expresarse sobre el verde de la misma forma que lo hace en Riazor. Pero como si de un tema de estadios históricos se tratase, la redención llegó en Las Gaunas. El conjunto herculino se aprovechó de un pobre DUX Logroño para gustarse, golear y llenar el tanque de confianza (0-4).

Barth volvió al once inicial tras unas semanas ausente por una molestia muscular y Lucía Rivas se estrenó como titular en la máxima categoría. Otro paso de gigante para la canterana, el que acompañó de una buena actuación llena de desparpajo, con asistencia incluida.

La presión, esa de la que el Deportivo es cada vez más amigo, se convirtió en la mejor aliada para meter el miedo en el cuerpo al equipo riojano. Dos robos cerca de la meta defendida por María Miralles le bastaron a las locales para entender que salir con el balón jugado era arriesgar demasiado. Aun así, el terreno de juego parecía estar inclinado hacia la portería en la que se ubicaba la exdeportivista.

Tanto le había costado generar a la escuadra herculina en anteriores partidos, que en los primeros compases pareció olvidarse de cómo finalizar las jugadas. Hasta de tres claras dispuso Ainhoa. Y todas ellas acabaron en el limbo. Pero Espe Pizarro llegó para días como este; para abrir latas y transformar las ocasiones en gol. Miralles regaló el esférico a la ‘14’ blanquiazul y la uruguaya entró desde atrás para pegarle de primeras con una potencia inapelable y una colocación precisa para hacer justicia en el marcador. Se liberó el Dépor y también una Pizarro que se estrenó como goleadora con la elástica del Deportivo después de una primera vuelta plagada de problemas físicos.

Lejos de echar el pie al freno, el equipo dirigido por Fran Alonso siguió apretando. Fruto de ello se topó con el segundo en una buena internada de Rivas seguida de un centro raso medido para Paula Gutiérrez. La mediocentro encontró el premio a su buen rendimiento en esta temporada. Aunque a jugadoras como ella no le hagan falta números para ser efectivas.

El final del primer tiempo estuvo marcado por el VS Challenge. Primero, Fran Alonso pidió la revisión por una probable roja directa a Masferrer; después, Héctor Blanco hizo lo propio para que Elisabeth Calvo repasase un posible penalti. Pero ni una, ni otra. El Dépor controló, golpeó y se marchó al descanso con los deberes hechos.

Día redondo

Tras el paso por vestuarios, el equipo riojano buscó dar un paso hacia delante. Tal y como había hecho en Riazor en la primera vuelta tras ponerse dos abajo en el electrónico.

En aquella ocasión, el conjunto logroñés rescató un punto. Y al Dépor le sirvió para aprender la lección. Así que se dedicó a seguir creando ocasiones para matar el partido. Perdonó Ainhoa tras una asistencia con música de Olaya y lo remedió Espe Pizarro unos minutos más tarde. Doblete de la uruguaya para reafirmar su vuelta. Poco después, Rivas puso la guinda a su partido con su primer gol en Liga F.

Tras el cuarto, la escuadra blanquiazul durmió el partido con la tranquilidad que ofrecía el marcador y Fran Alonso dio entrada a algunas jugadoras menos habituales como Michi Apóstol o Eva Dios para cerrar una tarde redonda. Una tarde en la que el Deportivo sumó mucho más que tres puntos.