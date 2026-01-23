Fran Alonso: "No puedo avanzar nada, pero a lo mejor tenemos alguna sorpresa en los próximos días"

Fran Alonso en el encuentro entre Deportivo y Costa Adeje Tenerife Carlota Blanco

Fran Alonso quiso dejar atrás la derrota en Badalona y centrarse en las la próxima salida. El equipo se medirá al DUX Logroño en Las Gaunas (domingo, 16.00 horas) en un encuentro que el técnico blanquiazul ve como la oportunidad ideal para iniciar una buena racha. Además, dejó entrever la posibilidad de que el club anuncie alguna "sorpresa" en los próximos días.

Otra salida tras la derrota en Badalona. "Al anterior partido fuimos con muchísima ilusión, creo que preparamos muy bien la semana, íbamos con mucha confianza. Al final tuvimos mala fortuna de conceder un gol a los dos minutos por un error que condicionó el resto del partido. Lo bueno que tiene el fútbol es que te da una oportunidad normalmente en una semana y ahora la tenemos. El equipo creo que no se vio afectado anímicamente, creo que los aspectos que debíamos mejorar de la semana pasada, sobre todo en tema de contundencia en duelos, agresividad de ataque del área… Lo estamos trabajando bien, las jugadoras lo están interpretando muy bien. Tenemos confianza e ilusión de por fin sacarnos esa espina clavada e intentar sacar los primeros tres puntos fuera de casa contra un rival que va a ser muy difícil, encima en su estadio. Creemos en el grupo, lo estamos haciendo muy bien y estamos muy cerca de poder conseguir esa victoria".

Partido trampa ante el DUX Logroño. “Para ellas está claro que es una final, han cambiado muchas jugadoras en este mercado invernal, han fichado a bastantes jugadoras, se han reforzado bien para intentar salvar la categoría y ellas lo van a dar todo. Nos centramos en nosotras, sabemos lo importante que es mejorar los números fuera de casa, porque en casa estamos siendo muy sólidas, y de eso depende que podamos ver muchísimo crecimiento en el equipo, tanto en la tabla como en puntos. Hemos puesto mucho foco en intentar ser mucho más valientes, mucho más agresivas fuera de casa también, sentirnos arropadas entre nosotras. Partido trampa no, porque consideramos que es un equipo muy fuerte, con buenas armas, es cierto que no han conseguido ganar todavía y vamos a hacer todo lo posible para que eso siga este domingo”.

Bajas. “Hemos tenido una buena semana, después del varapalo de la semana anterior con el problema de la lesión de Millene. Merle y Marisa están entrando con el grupo, que son dos jugadoras que nos dan muchísimo, en posiciones donde son muy importantes para nosotras. Las dos tienen posibilidades de viajar, entrar en convocatoria e incluso de jugar, o sea que eso nos da muchísimo. Además Monti ya logró entrar en convocatoria el partido pasado, llevaba mucho tiempo de baja, llevaba 10 semanas, pero ahora ya cada vez va estando más rodada, se le ve mejor de ritmo, entonces está muy cerca de poder aportar en cuanto a minutos de juego. Estamos en una buena posición y con una buena mentalidad, tenemos mucha confianza a pesar de no haber conseguido esa victoria, estamos seguras de que va a llegar muy pronto y esto puede ser el inicio de una buena racha”.

Salida de Colette Cavanagh y posibles movimientos en el mercado. “En principio no esperamos más salidas, lo de Colette es una pena porque es una jugadora que yo conocía muy bien, pero tuvo mucho problema en adaptarse al tema del idioma y tema cultural, quería volver a Reino Unido y al final el club ha sacado un transfer por ella, así que creo que ha sido un beneficio para el club, jugadora y el nuevo club suyo. En principio va a ser la única salida, el club como siempre está trabajando de la mano para intentar cubrir esa salida y además la baja de Millene, así que a lo mejor tenemos alguna sorpresa en los próximos días o semanas, no puedo avanzar nada, pero espero que pronto podamos decir algo”.