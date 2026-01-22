Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

Paula Gutiérrez: "Tenemos un potencial increíble en el vestuario"

La mediocentro del Deportivo reconoce que el equipo aún no ha tenido "esa buena racha", pero confía en estar más cerca de conseguirla

Bea Arrizado
Bea Arrizado
22/01/2026 13:21
Paula Gutiérrez, mediocentro del Dépor, señala durante el partido reciente ante el Granada en Riazor
Paula Gutiérrez, mediocentro del Dépor, señala durante el partido reciente ante el Granada en Riazor
Carlota Blanco
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Paula Gutiérrez vive su segunda temporada en Liga F. Tras un curso de adaptación a la categoría, la catalana maneja ahora el centro del campo de un Deportivo que busca dar un paso adelante. A pesar de reconocer que el equipo está inmerso en una dinámica de la que desea salir cuanto antes, la '6' blanquiazul confía en el potencial del vestuario.

Estado del equipo. "El equipo está con ganas de competir. Estamos en una dinámica que deseamos salir de ella y volver a ganar. Lo bueno de este deporte es que te da una oportunidad cada semana. Con el equipo recuperado y muchas ganas".

Segunda salida seguida. "Preferimos jugar en casa siempre, pero así es la competición. Luego vendrán dos seguidos en casa. Nos adaptamos y nos dedicamos a jugar".

Tranquilidad por la zona de descenso. "Tranquilidad tenemos, pero tampoco nos fijamos en eso. Queremos mejorar lo que hemos hecho el año pasado. Todavía no hemos tenido esa buena racha, pero estamos cerca. Tenemos un potencial increíble en el vestuario y cada vez estamos más cerca de conseguirlo".

Nervios. "Va por partes. Tenemos jugadoras muy jóvenes. Y no estoy segura, porque normalmente te olvidas. Yo personalmente lo vivo desde la calma, soy tranquila, y desde ahí trato de ayudar a quien pueda ponerse más tensa".

Mercado. "Kevin y Aitor os podrán contar más. No sabemos nada, pero estamos tranquilas. Hemos tenido una baja importante como la de Millene, pero ahí no nos metemos. Nos dedicamos a jugar".

Momento en el que Gavira se lleva por delante a Millene

Ya hay parte médico de Millene: sufre una luxación acromio-clavicular

Más información

Partidos fuera. "Somos las primeras que sabemos cuándo no lo hacemos bien. Es un punto de mejora y cada semana que vamos fuera lo hacemos con la convicción de poder sacar los tres puntos".

Segundo año en Liga F. "Me encuentro bien, estoy tranquila. Ya dijo Fran en unas ruedas de prensa que el cambio de sistema me beneficia mucho y me encuentro más cómoda donde estoy jugando. Estoy siempre disponible para jugar donde sea, eso es lo importante. Sumar y ayudar siempre al equipo".

DUX Logroño, próximo rival. "Acaba de ascender, quiere quedarse en Liga F, pero le está costando. Es un equipo físico, con jugadoras de calidad, están mezclando ese tipo de juego y sabemos la importancia que tiene el encuentro. Saldremos lo más concentradas posible. Creo que todos los partidos son importantes. Cada semana hay partidos y resultados locos. Desde ahí, afrontar el encuentro desde el máximo respeto ante cualquier rival".

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Iker Gil celebra el 1-1 en Abegondo en el Dépor-Celta de División de Honor Juvenil

Definido el horario para el Dépor-Rayo Vallecano de Copa del Rey juvenil
Bea Arrizado
Mulattieri en la sala de prensa de Abegondo

Mulattieri: "Para un delantero los goles son buenos, pero es importante hacer todo lo demás"
Jorge Lema
Andrés Martín, Yeremay e Iñigo Vicente con Racing de Santander y Deportivo

El Deportivo-Racing de Santander juntará en Riazor al triángulo de los 100 goles
Jorge Lema
Nico González, durante el calentamiento previo a la victoria del Manchester City ante el Leeds United (3-2) el pasado 29 de noviembre

El City pierde enteros sin Nico González
Lois Novo