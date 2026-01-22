Paula Gutiérrez: "Tenemos un potencial increíble en el vestuario"

Paula Gutiérrez, mediocentro del Dépor, señala durante el partido reciente ante el Granada en Riazor Carlota Blanco

Paula Gutiérrez vive su segunda temporada en Liga F. Tras un curso de adaptación a la categoría, la catalana maneja ahora el centro del campo de un Deportivo que busca dar un paso adelante. A pesar de reconocer que el equipo está inmerso en una dinámica de la que desea salir cuanto antes, la '6' blanquiazul confía en el potencial del vestuario.

Estado del equipo. "El equipo está con ganas de competir. Estamos en una dinámica que deseamos salir de ella y volver a ganar. Lo bueno de este deporte es que te da una oportunidad cada semana. Con el equipo recuperado y muchas ganas".

Segunda salida seguida. "Preferimos jugar en casa siempre, pero así es la competición. Luego vendrán dos seguidos en casa. Nos adaptamos y nos dedicamos a jugar".

Tranquilidad por la zona de descenso. "Tranquilidad tenemos, pero tampoco nos fijamos en eso. Queremos mejorar lo que hemos hecho el año pasado. Todavía no hemos tenido esa buena racha, pero estamos cerca. Tenemos un potencial increíble en el vestuario y cada vez estamos más cerca de conseguirlo".

Nervios. "Va por partes. Tenemos jugadoras muy jóvenes. Y no estoy segura, porque normalmente te olvidas. Yo personalmente lo vivo desde la calma, soy tranquila, y desde ahí trato de ayudar a quien pueda ponerse más tensa".

Mercado. "Kevin y Aitor os podrán contar más. No sabemos nada, pero estamos tranquilas. Hemos tenido una baja importante como la de Millene, pero ahí no nos metemos. Nos dedicamos a jugar".

Partidos fuera. "Somos las primeras que sabemos cuándo no lo hacemos bien. Es un punto de mejora y cada semana que vamos fuera lo hacemos con la convicción de poder sacar los tres puntos".

Segundo año en Liga F. "Me encuentro bien, estoy tranquila. Ya dijo Fran en unas ruedas de prensa que el cambio de sistema me beneficia mucho y me encuentro más cómoda donde estoy jugando. Estoy siempre disponible para jugar donde sea, eso es lo importante. Sumar y ayudar siempre al equipo".

DUX Logroño, próximo rival. "Acaba de ascender, quiere quedarse en Liga F, pero le está costando. Es un equipo físico, con jugadoras de calidad, están mezclando ese tipo de juego y sabemos la importancia que tiene el encuentro. Saldremos lo más concentradas posible. Creo que todos los partidos son importantes. Cada semana hay partidos y resultados locos. Desde ahí, afrontar el encuentro desde el máximo respeto ante cualquier rival".