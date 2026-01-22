El Dépor se queda a medio camino en el objetivo de ser protagonista en campo rival

Lance del juego en el encuentro de la primera vuelta entre Deportivo y DUX Logroño Germán Barreiros

“Queremos tener más el balón y ser más efectivas en el campo rival. Queremos tener más la posesión, crear más ocasiones arriba y tener opciones más claras en ataque”. Suenan a declaraciones de Fran Alonso, pero ese objetivo lo verbalizó Merle Barth en su presentación como jugadora del Deportivo. Seis meses después, el conjunto blanquiazul sigue en busca de su identidad, esa que parece estar más cerca de encontrar cuando Riazor es el escenario, pero de la que se aleja de forma considerable en los partidos a domicilio.

El pasado domingo el Dépor volvió a ceder lejos de casa y encadenó así su octava salida sin ganar. Demasiadas para una plantilla conformada para dar un paso hacia delante. No obstante, el fútbol siempre ofrece revanchas. Y la competición ha querido que la oportunidad de resarcirse llegue pronto. Porque la escuadra coruñesa volverá a viajar. En este caso a un estadio histórico, Las Gaunas, un feudo en el que el DUX Logroño todavía no ha logrado ningún triunfo.

Aunque la clasificación no acompañe, el equipo dirigido por Fran Alonso está cerca de dar con la tecla que permita cumplir el objetivo que Barth desveló en su presentación. Ese que no es sinónimo de victoria. Porque tener más posesión en campo rival, por suerte o por desgracia, no siempre va ligado al gol. El ejemplo más reciente está en Badalona, donde las blanquiazules pusieron el protagonismo con balón y su rival la clarividencia ofensiva.

Si hay un factor que permite al Deportivo dar pasos hacia delante, ese es el de la presión. El conjunto herculino es el tercero de toda la Liga F que más balones roba en el tercio ofensivo, con una media de 4,9. Significativo es que, por delante en el ranking, solo están Real Madrid (5,6) y Barcelona (10,7).

Posesión media ganada en el tercio ofensivo 1. Barcelona 10,7 2. Real Madrid 5,6 3. Deportivo 4,9

El protagonismo del juego de las blanquiazules pasa por esa activación tras pérdida. El Deportivo pretende adoptar ese papel agresivo que le convierta en un bloque capaz de incomodar la salida de balón del rival, más allá de que, en determinadas jornadas, el adversario obligó a Fran Alonso a ampararse con una defensa mucho más pasiva, como ocurrió en Barcelona. Aun así, el resultado reveló dudas. Ni dos líneas defensivas formadas por diez futbolistas, con Ainhoa como única descolgada, fueron suficientes para frenar el vendaval ofensivo del Barça. Quizás porque este Dépor está hecho para apretar.

Buena culpa la tienen algunas de sus delanteras. Porque aunque jugadoras como Ainhoa Marín o Espe Pizarro hayan nacido para encarar y mirar hacia la portería rival, son las primeras que, tras pérdida, se ponen el mono de trabajo y consiguen crear una primera línea defensiva difícil de superar, al menos con control. En la presente campaña, la extremo catalana dio un paso al frente a nivel físico, una evolución que le permite aguantar los 90 minutos a un nivel muy exigente, comprometida en defensa y más aún si cabe, en ataque.

Presencia en área rival

El Deportivo logra así dar el primer paso para encarar la carrera hacia el objetivo: acercarse al área rival y crear un volumen considerable de ocasiones. Porque la realidad es que tras robo, las ideas se congelan y el camino hacia la portería se difumina. A menos que Ainhoa invente. El equipo no aprovecha su capacidad para recuperar el esférico en la presión y los robos no se ven acompañados de clarividencia. Así lo revelan sus datos.

Los toques en el área rival es una de las asignaturas pendientes en el juego blanquiazul. Según Opta, en las 16 jornadas disputadas hasta ahora de Liga F, el Deportivo acumula 217 toques en el área del adversario y solo cuatro equipos logran menos: Sevilla (206), Eibar (196), Levante (161) y Alhama (151).

Un rival propicio

La cita del próximo domingo puede que sea la oportunidad idónea para poner la primera piedra de un Dépor más agresivo en cuanto a ocasiones creadas. En Riazor, la escuadra dirigida por Fran Alonso ya fue capaz de asfixiar al DUX Logroño. Aunque el resultado final dejó una sensación de derrota (2-2), el conjunto coruñés fue superior.

Cuesta imaginarse a un DUX que le pueda disputar la posesión a las blanquiazules. El dirigido por Héctor Blanco es el tercero con menos posesión de Liga F, con una media de 38,1%. Es además un equipo al que le cuesta concatenar jugadas de forma precisa. Mientras que el Dépor mantiene un éxito de pases de un 75,4%, el DUX Logroño (66,7%) solo mejora el porcentaje de Eibar (60,7%) y Alhama (60,3%). De esta forma, la presión tras pérdida puede convertirse en el arma perfecta para no permitir el avance del Logroño, siempre y cuando las vigilancias estén más presentes de lo que estuvieron en Badalona.

El pasado domingo, el cuadro catalán castigó desde bien pronto el espacio a la espalda del Deportivo. Tardó menos de 2 minutos en abrir el marcador merced a un balón en largo que superó varias líneas de golpe. Badalona sirvió como lección. Porque el Logroño no es un equipo que atormente demasiado el campo de su rival, pero, cuando lo llega, lo hace con claridad. Así es que, con 247 toques, es el séptimo equipo con más toques en el área rival, una estadística en la que mira al Deportivo por encima.

La ocasión se presenta como la ideal para recuperar la solidez con balón, sobre todo en campo rival. Pero el DUX Logroño no va a dudar en atacar las espaldas igual que lo hizo el Badalona. El choque de la primera vuelta, sirve como prueba de que las relajaciones se pagan caras. Y más ante un equipo con una jugadora como Isina en sus filas, capaz de convertir cada toque en el área en un dolor de cabeza para los rivales.

Los objetivos se acumulan, pero el Deportivo tiene en su plantilla a jugadoras capaces de dar un paso adelante y convertir la visita a Logroño en una liberación.