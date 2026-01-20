La producción desde el banquillo del Deportivo llega a cuentagotas

Redru y Espe Pizarro a punto de ingresar al verde en el encuentro ante el Badalona de la primera jornada liguera Germán Barreiros

Retener el talento que ya había, valorar a la cantera y tener más profundidad en plantilla. Eran los principales objetivos de la dirección deportiva en el mercado de verano. El primero se dio por cumplido al lograr a Olaya en propiedad o conseguir alargar las cesiones de Inês y Artero. También con las renovaciones de estandartes del club como Ainhoa y Millene. El segundo, se hizo efectivo con las promociones de Monteagudo y Elena al primer equipo. El tercero y más complicado, se certificó con las incorporaciones de Barth, Espe Pizarro, Extremera, Cavanagh y Marisa, esta última en calidad de cedida.

Al término del periodo estival de fichajes, Kevin Cabado, responsable de la sección femenina, hizo hincapié en el éxito que supuso para el Deportivo haber firmado a todas las jugadoras que han querido traer, así como renovar a todas aquellas futbolistas que recibieron la oferta.

El Deportivo pasó a contar con una plantilla amplia que ofrecía numerosas posibilidades a su técnico. A las jugadoras con ficha del primer equipo, se sumaban también otras como Michi Apóstol, Lucía Rivas o Redru, con licencia del filial, pero habituales en las sesiones comandadas por Fran Alonso e incluso en las convocatorias en partidos oficiales.

Ahora bien, la profundidad de la escuadra blanquiazul no es sinónimo de efectividad. La aportación desde el banquillo es más bien baja. De hecho, fueron pocas las sustituciones que lograron incidir de forma directa en los partidos. El conjunto coruñés acumula doce goles a favor —cinco de Ainhoa, tres de Millene, dos de Monteagudo, uno de Marisa y otro de Bárbara— y todos ellos llegaron merced a titularidades. O lo que es lo mismo, dicho de otra forma: ninguna jugadora fue capaz de marcar tras partir desde el banquillo.

La única, en las 16 jornadas disputadas hasta ahora, que logró cambiar el devenir del encuentro desde el banquillo fue Paula Gutiérrez, con una asistencia de oro para Millene. Ante el Atlético de Madrid, la catalana ingresó al terreno de juego en el 67 y, solo tres minutos después, se inventó un pase de gol que sirvió a la brasileña para poner las tablas en el electrónico.

El ejemplo más reciente

En los partidos a domicilio, las opciones disminuyen. Lejos de Riazor, el número de jugadoras convocadas es menor. En lo que va de temporada, la lista de futbolistas nunca superó los ocho nombres. No obstante, la cifra de sustituciones nunca fue tan baja como la del último encuentro. En Badalona, Fran Alonso solo realizó dos trueques: Lucía Rivas y Redru, en detrimento de Bárbara y Olaya. Se quedaron sin minutos Yohana —habitual portera suplente—, Elena, Paula Novo, Monteagudo y Eva Dios.

El pasado domingo, el Deportivo dejó la sensación de querer y no poder. La entrada de Rivas revitalizó el ataque del equipo. La canterana incluso obligó a María López a realizar su mejor intervención en el partido tras una jugada individual. Pero no fue suficiente.

Las bajas por problemas físicos de jugadoras como Barth, Marisa o Millene, limitaron la capacidad de reacción del conjunto coruñés. Sus lesiones, sumada a la ausencia de Lía, evidenció un problema en cuanto a efectivos de provecho. El propio Fran Alonso, reconocía al término del duelo ante el Badalona, la importancia de contar con más jugadoras de cara al próximo partido, ante el DUX Logroño: “Espero que recuperemos a Merle —Barth—, creo que volverá ya con el grupo. A ver si tenemos más profundidad en el banquillo”.

Opciones en el mercado

La reciente salida de Cavanagh, traspasada al Ipswich Town de la segunda división inglesa, invita a pensar en posibles incorporaciones en la ventana de fichajes invernal. No obstante, acertar en el mercado de invierno no es tarea sencilla. El Deportivo puede encontrar en sí mismo el reflejo en el que mirarse, pero también en el que no. En el pasado curso, la necesidad le hizo precipitarse y firmar a dos futbolistas que no encontraron su lugar en el equipo: Blessing Nkor y Elyse Bennett. La nigeriana abandonó la entidad herculina tras disputar solo tres minutos en liga en los que, según el club, sufrió una fractura de tibia; la estadounidense, se marchó con 206 minutos jugados con la elástica blanquiazul y un gol, el del empate ante el Sevilla que valió para sellar la permanencia.

Los fichajes invernales no eran habituales en el fútbol femenino hasta hace poco. Por eso, al ceñirse de forma estricta a las fechas de este mercado (del 1 al 31 de enero), en la historia del Deportivo solo aparecen cuatro incorporaciones: las ya mencionadas Nkor y Bennet, y Michi Apóstol y Lucía Martínez. Ambas continúan en el club, una siendo importante en el filial; otra, haciendo lo propio en el primer equipo.

El traspaso de Cavanagh deja a Monteagudo como única lateral izquierda pura, aunque Fran Alonso haya encontrado en Vera un recurso que sirve para apagar el fuego. Ahora la dirección deportiva tiene, de nuevo, la oportunidad de reforzar la plantilla. Y acertar es primordial.